Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Von Fahrbahn abgekommen

Rotenburg. Am Donnerstag (22.09.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein Golf-Fahrer aus Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) die Straße „Obertor“ und wollte in die Weidenberggasse einbiegen. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und einen Telefonkasten. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.800 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (22.09.), zwischen 16:25 Uhr und 18.10 Uhr, wurde vermutlich durch einen weißen Renault Kangoo ein weißer VW Tiguan, der in der Eisenacher Straße 1 geparkt war, beschädigt. Der VW-Fahrer stellte bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug Schäden an der hinteren, linken Tür fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

25-Jähriger schwer verletzt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (22.09.), gegen 9.55 Uhr, befuhr eine 82-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Audi Q3 die Straße „Am Johannesberg“ in absteigende Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 2 touchierte die Frau einen am rechten Fahrbahnrand stehenden VW Transporter und setzte ihre Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Wenige Meter weiter kam der 82-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen ein weiteres Fahrzeug entgegen, weshalb sie aufgrund am Seitenrand stehender Baustellenfahrzeuge ihren Audi Q3 zurücksetzte. Hierbei erfasste sie einen 25-jährigen Fußgänger aus Homberg/Efze. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2.550 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Donnerstag (22.09.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Rhönstraße in Richtung Spessartstraße. In Höhe der Hausnummer 6 musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 19-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Passat auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Zusammenstoß beim Ausparken

Lauterbach. Am Donnerstag (22.09.), gegen 10.15 Uhr, wollte eine 82-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Polo aus dem Parkplatz des Eichhofkrankenhauses in der Eichhofstraße ausparken. Dabei übersah sie einen 85-järigen Pkw-Fahrer, welcher die Eichhofstraße in Richtung der Straße „An der Ritsch“ befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2.800 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag (22.09.) auf der Parkfläche vor einem Friseursalon in der Untergasse ereignet hat, sucht die Alsfelder Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Ein 77-jähriger Mann hatte seine schwarze Mercedes B-Klasse gegen 14 Uhr in der Parkbucht vor dem Friseursalon geparkt. Als er eine dreiviertel Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine lange Schramme entlang der linken Heckseite fest. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Hinweise bitte unter Telefon 06631/974-0 an die Polizei Alsfeld.

Farbschmierereien

Hünfeld. Unbekannte beschmierten zwischen Mittwochabend (21.09.) und Donnerstagmittag (22.09.) zwei Betonringe im Klosterpark mit einem Schriftzug und einem Hakenkreuz. Der Sachschaden beläuft ich auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Mittwoch (21.09.), zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr, ein Pedelec der Marke Cube (Modell: Stereo) aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportlerheim

Hosenfeld. Zwischen Mittwochabend (21.09.) und Donnerstagmorgen (22.09.) brachen Unbekannte in ein Sportlerheim in der Straße „Am Sportplatz“ ein. Die Täter hebelten verschiedene Türen auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld sowie einen Laptop und verursachten circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Strohballen in Brand

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Rund 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Strohballenbrandes in der Brückenstraße in Heblos. Nach derzeitigen Erkenntnisse wurde das Feuer am Donnerstag (22.09.), gegen 13.50 Uhr, durch das Verbrennen von Gartenabfällen in unmittelbarer Nähe verursacht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand der rund 100 Strohballen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.