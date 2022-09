Karlsruhe

Taxifahrer betrogen und geschlagen

Karlsruhe (ots) – Ein 32-jähriger Taxifahrer wurde am Freitag 23.09.2022 von einer jungen Frau betrogen und anschließend von ihrem Freund ins Gesicht geschlagen. Polizisten konnten beide festnehmen. Die 17-Jährige bestellte gegen 02 Uhr ein Taxi um sich von der Oststadt nach Daxlanden fahren zu lassen. An der gewünschten Adresse konnte sie das Taxi nicht bezahlen. Sie rief daraufhin ihren Freund an.

Dieser kam in Begleitung von 2 Freunden zum Taxi in der Thomas-Mann-Strasse. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Taxifahrer und dem 18-jährigen Freund der jungen Dame. Dieser schlug dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht. Anschließend ergriffen die 17-Jährige und ihr Freund samt ihren beiden Begleitern die Flucht.

Sie konnten durch Polizeibeamte in der Nähe festgenommen werden.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt, musste sich aber wohl nicht in ärztliche Behandlung begeben. Die 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben, ihr Freund auf freien Fuß entlassen.

37-Jähriger wird nach räuberischem Diebstahl dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Ein 37-jähriger Tatverdächtiger ist am Donnerstagmittag in Karlsruhe-Mühlburg vorläufig festgenommen worden und wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 13:00 Uhr im Bereich der Lerchenstraße aus der Geldbörse einer Angestellten einer Gärtnerei Bargeld entwendet haben. Nachdem der Beschuldigte von mehreren Mitarbeitern der Gärtnerei hierauf angesprochen worden war, soll der Mann einen Brieföffner ergriffen und die Mitarbeiter hiermit bedroht haben, um sich im Besitz des Diebsgutes zu erhalten. Im Anschluss flüchtete der Mann.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West nahmen den wohnsitzlosen Verdächtigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig fest. Das mutmaßliche Diebesgut sowie den Brieföffner führte er noch mit sich. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt – Flüchtender Rollerfahrer gestellt

Karlsruhe (ots) – Eine ältere Radfahrerin wurde am Freitag 23.09.2022 gegen 14.15 Uhr auf dem Herdweg Höhe der Autobahnüberführung von einem 55-Jährigen Motorroller vermutlich erfasst und schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren beide Beteiligte auf dem Herdweg in Richtung Hagsfeld. Der Rollerfahrer kollidierte offenbar beim Überholvorgang leicht mit der Radfahrerin, welche hierdurch stürzte. Der Kradfahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Eine Zeugin versuchte den Flüchtenden noch zu stoppen.

Aufgrund der Angaben der Zeugin konnte der Gesuchte ermittelt werden. Noch während der Fahndung meldete sich der Rollerfahrer telefonisch bei der Polizei. In der Folge konnte der Geflüchtete an seinem Wohnort angetroffen werden. Den 55-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Die schwer verletzte Fahrradfahrerin wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsdienst Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Update:

Weitere Ermittlungen durch die Verkehrspolizei zu dem Unfall auf dem Herdweg zwischen Hagsfeld und Grötzingen am Freitag gegen 14.15 Uhr erbrachten widersprüchliche Angaben.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, insbesondere einen Radfahrer, welcher offenbar kurz vor dem Unfall von der älteren Radfahrerin überholt wurde, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721/944840 zu melden.

Kreis Karlsruhe

Kind auf Parkplatz von Fahrzeug erfasst

Bruchsal (ots) – Ein 3-jähriges Kind wurde am Donnerstagnachmittag 22.09.2022 auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Paul-Gerhardt-Straße in Bruchsal von einem Auto angefahren.

Das Mädchen passierte auf ihrem Tretroller den Einfahrtsbereich zu den Parkplätzen des Supermarktes und wurde hierbei von einem ankommenden Fahrzeug nicht wahrgenommen. Durch die Kollision stürzte das Kind von ihrem Tretroller.

Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte keine sichtbaren Verletzungen bei der 3-Jährigen fest. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro.

Die Verkehrsunfallaufnahme hat die Ermittlungen übernommen.