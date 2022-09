Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Donnerstag 22.09.2022, verbrachten 3 Frauen (24, 28, 35 Jahre) sowie ein Freund, gemeinsam den Abend in einem Klub. Dort wurden die Frauen von 2 fremden Männern angesprochen. Die Frauen sagten, dass sie kein Interesse an einem Kontakt hatten. Gegen 04.10 Uhr verlies die 4 den Klub, als sie bemerkten, das sie von den 2 Fremden, welche nun in Begleitung eines dritten Mannes waren, verfolgt wurden.

Wieder sprachen die 2 Männer die 3 Frauen an und wieder erteilten die Frauen eine Absage. Daraufhin schlug einer der beiden Männer die 35-jährige Frau ins Gesicht. Im weiteren Handgemenge wurde die 28-Jährige 2x ins Gesicht geschlagen.

Die 24-Jährige rief die Polizei. Die 2 Männer, die auf die Frauen einschlugen, ergriffen daraufhin die Flucht. Der unbeteiligte dritte Mann entschuldigte sich für das Verhalten seiner Freunde und rannte diesen hinterher.

Aufgrund der Täterbeschreibungen konnten die Polizisten die gesuchten Männer im Alter von 28 und 36 Jahren in der Nähe des Mainzer Bahnhofs ausfindig machen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.