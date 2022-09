Alzey (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 wurde gegen 13.10 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der oberen Antoniterstraße per Notruf gemeldet. Ein 36-jähriger Alzeyer wurde auf lautes Geschrei auf der Straße aufmerksam. Mehrere Frauen schimpften lautstark, in einer ihm unbekannten Sprache und in einer ihm unangemessen erscheinenden Intensität, mit mehreren Kindern im Kleinkindalter. Der 36-Jährige sprach die Frauen an, woraufhin die Situation eskalierte.

Die Frauen begannen zu Schreien und aus den umliegenden Häusern erschienen weitere Personen, die den Alzeyer bedrängten. Aus der Gruppe heraus wurde mit einem stabähnlichen Gegenstand nach dem Alzeyer geschlagen. Der Alzeyer wurde von diesem Gegenstand getroffen, wurde hierbei aber nicht verletzt.

Die eingetroffenen Polizeistreifen lösten die Gruppe auf und stellten die Personalien mehrerer tatverdächtigen Personen und Zeugen fest. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um bulgarische Staatsangehörige.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Feststellung der Tatbeteiligungen ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.