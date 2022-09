Auf blanker Felge über rote Ampel

Groß-Gerau (ots) – Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat am späten Donnerstagabend (22.09.) einen 59 Jahre alten Autofahrer festgenommen und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann aus Groß-Gerau gegen 23 Uhr die Landesstraße 3094 aus Nauheim kommend in Richtung Groß-Gerau. Im Bereich der Hans-Böckler-Straße überfuhr er den dortigen Kreisel mittig und kam erst im angrenzenden Feld zum Stehen.

Dabei wurde sein Auto so stark beschädigt, dass er anschließend auf der blanken Felge weiterfuhr. Als er an der Kreuzung mit der Oppenheimer Straße über die rote Ampel fuhr, wurde ein Zeuge auf ihn aufmerksam und verständigte die Polizei.

Eine Streife konnte den 59-Jährigen anschließend antreffen und kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Entwendete E-Klasse in Haßloch aufgefunden

Rüsselsheim (ots) – Nach einem Autodiebstahl in der Nacht zum Freitag (23.09.) konnten Polizeistreifen am Nachmittag die entwendete E-Klasse in der Schlesienstraße im Stadtteil Haßloch auffinden. Zeugen hatten gegen 15.30 Uhr die Polizei alarmiert und das Fahrzeug gemeldet, dass im dortigen Bereich unverschlossen abgestellt war und den Verkehr behinderte. Der Wagen wurde sichergestellt.

Nach dem ebenfalls gestohlenen VW Crafter wird weiterhin gefahndet. Zeugen, die gesehen haben, wer den Mercedes in der Schlesienstraße abstellte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden (06142/696-0).

Zeugen nach zwei Autodiebstählen gesucht

Rüsselsheim (ots) Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Freitag (23.09.) auf zwei geparkte Fahrzeuge abgesehen. Um kurz vor 8 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass Kriminelle einen VW Crafter in der Varkausstraße und eine Mercedes E-Klasse in der Georg-Jung-Straße entwendet hätten. Die beiden Autos wurden dort gegen 22 Uhr am Vorabend abgestellt.

Bisherige Ermittlungen zum Verbleib der Wagen verliefen noch ohne Erfolg. Zeugen, denen der VW mit dem amtlichen Kennzeichen GG-AU 186 oder die Mercedes E-Klasse mit dem Kennzeichen GG-AZ 7700 aufgefallen sind oder die Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizei in Rüsselsheim zu melden.

Positiver Urintest und abgelaufener Versicherungsschutz Fahrtende nach Verkehrskontrolle

Groß-Gerau (ots) Für einen 27 Jahre alten Autofahrer war die Fahrt nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend (22.09.) unfreiwillig zu Ende. Gegen 20.10 Uhr stoppten Streifen der Polizeistation Groß-Gerau den Verkehrsteilnehmer in der Hartmannlochschneise. Bei der anschließenden Überprüfung fiel den Polizisten körperliche Auffälligkeiten beim Fahrer auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein anschließender Drogentest brachte schließlich Gewissheit, er reagierte positiv auf THC.

Dem jedoch nicht genug, der Versicherungsschutz seines Fahrzeugs war seit Juli abgelaufen, weshalb es vor Ort außer Betrieb gesetzt wurde.

Der 27-Jährige kam zur Blutentnahme mit auf die Wache und muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Darmstadt

Mülltonne durch Feuer beschädigt

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem 3 noch unbekannte Täter am frühen Freitag (23.9.) einen Müllcontainer in der Kirnbergerstraße durch Feuer beschädigten, hat das Kommissariat 43 in Darmstadt die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Die gegen 2.20 Uhr alarmierte Streife und die Feuerwehr löschten das brennende Müllbehältnis. Von den Unbekannten fehlte jedoch jede Spur. Der verursachte Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Zeugen hatten die Täter beobachten und vage beschreiben können.

Demnach soll es sich um drei 20-30 Jahre alte, ca. 1,60 Meter bis 1,70 Meter große und schlanke Männer gehandelt haben. Einer der noch Flüchtenden war mit einer weißen mit Fell gefütterten Winterjacke bekleidet. Sein Begleiter trug schwarze “Nike”-Schuhe, eine blaue Jacke sowie eine Kappe auf dem Kopf. Der Dritte im Bunde war mit einem weißen Adidas-Anzug mit schwarzen Streifen bekleidet.

Zeugen, die ergänzende Hinweise zu dem verdächtigen Trio geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Ungebetene Besucher auf Firmengelände

Darmstadt (ots) – Ein Bewegungsmelder hat zwei noch unbekannte Täter offenbar an ihrem weiteren kriminellen Vorhaben am frühen Freitag (23.9.) auf einem Autohausgelände in der Marburger Straße abgehalten. Gegen 0.30 Uhr löste der Bewegungsmelder aus und schlug das verdächtige Duo in die Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter offenbar zuvor über einen Zaun geklettert und hatten sich auf dem Gelände nach Diebesgut umgeschaut. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Zwei Monate Fahrverbot für Motorradfahrer

Viernheim (ots) – Ein 20 Jahre alte Motorradfahrer muss nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag (22.09.) mit einem 2-monatigen Fahrverbot rechnen. Zivilfahndern war der Mann aus Bobenheim-Roxheim gegen 14.20 Uhr auf der Autobahn 659 bei Viernheim aufgrund seiner zügigen Fahrweise aufgefallen.

Statt der dort erlaubten 100 km/h hatte der Biker abzüglich Toleranz 169 km/h auf dem Tacho. Der 20-Jährige wurde gestoppt und ein Verfahren eingeleitet. Neben den zwei Monaten ohne Führerschein kommen auf ihn auch 2 Punkte in Flensburg sowie 600 Euro Bußgeld zu.

Odenwaldkreis

Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein

Oberzent-Beerfelden (ots) – Die Polizei lädt Interessierte am Freitag, den 30. September, zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Marktplatz in Beerfelden im Bereich der dortigen Kirche ein.

Die Codierungsaktion findet von 14 bis 17 Uhr statt. Die Terminvergabe erfolgt am Dienstag, den 27. September, von 10-15 Uhr unter der Rufnummer 06062/953-660.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist es hilfreich, wenn Sie bereits bei der Voranmeldung einige Daten zu Ihrer Person und zu Ihrem Fahrrad angeben können.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird bei der Codierung ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis des Bikes benötigt. Außerdem gilt es den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

