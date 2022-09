Kaiserslautern – Der TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg hat sich mit Luca Steinführer von der HSG Worms für die Rechtsaußenposition verstärkt. Der Torschützenkönig der vergangenen Oberligasaison (224 Tore) erhält einen Zweijahresvertrag und wird schon im Heimspiel gegen den TV Gelnhausen spielberechtigt sein. Dem Wechselwunsch ihres Kapitäns hat die HSG Worms nach internen Beratungen entsprochen und alles dafür getan, dass der Transfer möglichst schnell über die Bühne gehen konnte.

Für den bald 25-jährigen gebürtigen Wormser steht die persönliche Entwicklung im Vordergrund:

„Der Entschluss, meinen Heimatverein während der Saison zu verlassen, ist mir alles andere als leichtgefallen. Die Entscheidung habe ich nicht gegen den Verein oder die Mannschaft getroffen, sondern für meine sportliche Weiterentwicklung. Durch die Erfahrungen, die ich in Worms sammeln konnte, habe ich meine Leistungen kontinuierlich steigern können und bin nun bereit für den nächsten Schritt. Der TuS ist eine etablierte Drittligamannschaft, in der ich mich einbringen möchte und meine eigene Leistung steigern und verbessern möchte. So eine Chance wird einem nicht oft geboten. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Dansenberg und auf viele Punkte, die wir gemeinsam holen werden.“