Kreis Kaiserslautern – Vera Lang und Matthias Hammerschmidt aus dem Landkreis Kaiserslautern wurden für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet, der höchsten kommunalpolitischen Ehrung des Landes.

Landrat Ralf Leßmeister und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Dr. Peter Degenhardt, begleiteten Vera Lang nach Worms, wo sie aus der Hand von Innenminister Roger Lewentz die Plakette verliehen bekam. Matthias Hammerschmidt nahm nicht an der Veranstaltung teil, da er aus persönlichen Gründen kurzfristig absagen musste.

Vera Lang aus Mittelbrunn ist langjährige Beigeordnete der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat sich darüber hinaus seit vielen Jahren im Ortsgemeinderat Mittelbrunn engagiert. Zwanzig Jahre lang war sie die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde.

Matthias Hammerschmidt ist seit insgesamt 38 Jahren aktives Mitglied des Stadtrats Ramstein-Miesenbach und war dort zeitweise Fraktionsvorsitzender der SPD.

Innenminister Roger Lewentz hat insgesamt 40 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer für ihr Engagement mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet. Die Plaketten, 1954 vom damaligen Innenminister Alois Zimmer gestiftet, werden seit 2001 alle drei Jahre vergeben. Vorgeschlagen werden die Preisträgerinnen und Preisträger von Landkreisen, kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen Städten.

„Die Persönlichkeiten, die heute ausgezeichnet werden, sind mit ihrem langjährigen Einsatz allesamt unverzichtbare Stützen unseres Staatswesens in Rheinland-Pfalz. Gerade das kommunalpolitische Engagement zeigt uns, wie sehr die Menschen mit der Demokratie, mit ihren Städten und Gemeinden, aber auch mit unserem Land verwachsen sind. Die heute Geehrten tragen dazu bei, die Glaubwürdigkeit unserer politischen Grundordnung zu erhöhen. In ihrer täglichen Arbeit gibt es keine Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik. Sie leben in beispielhafter Weise menschliches Miteinander und ehrenamtliches Engagement vor“,