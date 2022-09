Karlsruhe – Auffahrunfall auf der A5 im Baustellenbereich

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochvormittag kam es auf der Autobahn 5 kurz vor dem

Autobahndreieck Karlsruhe in Richtung Basel zu einem Auffahrunfall dreier

Fahrzeuge im Baustellenbereich mit einer Schwerverletzten.

Die drei beteiligten PKW mussten gegen 09:00 Uhr auf Höhe der Ausfahrt

Karlsruhe-Mitte aufgrund eines Stauendes bremsen. Der 45-jährige Fahrer eines

BMW sowie eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin brachten ihr Auto auf dem linken

Fahrstreifen noch rechtzeitig zum Stehen. Ein nachfolgender 22 Jahre alter

Mercedesfahrer konnte seine C-Klasse nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr von

hinten auf den Hyundai auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß gegen den BMW

geschoben.

Die Hyundai-Fahrerin erlitt aufgrund des Verkehrsunfalls schwere Verletzungen

und wurde per Rettungsdienst in ein Karlsruher Krankenhaus transportiert. Die

beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Aufgrund der

Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Mercedes und

der Hyundai waren jeweils nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 17.000 Euro.

Karlsruhe – Vermutlich technischer Defekt löst größeren Polizeieinsatz an der Europäischen Schule aus

Karlsruhe (ots) – Aufgrund eines mutmaßlichen technischen Defekts wurde am

Donnerstag gegen 11.45 Uhr an der Europäischen Schule in der

Albert-Schweitzer-Straße ein Alarm ausgelöst. Die Polizei Karlsruhe löste

daraufhin einen größeren Polizeieinsatz aus.

Die alarmierten Kräfte der Polizei Karlsruhe konnten vor Ort keine verdächtigen

Hinweise feststellen. Dennoch musste der Alarm zunächst ernst genommen werden.

Zu dem Zeitpunkt befanden sich insgesamt knapp 800 Schüler in der Schule, davon

rund 80 in einem Kindergarten.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Fehlalarm

aufgrund eines vermutlichen technischen Defekts. In der Folge konnten die ersten

Klassenverbände unter Begleitung von Einsatzkräften aus der Schule geführt

werden. Die Schüler wurden zur Betreuung in die Obhut besonders geschulter

Polizei- und Rettungskräfte sowie Notfallseelsorger übergeben. Parallel hierzu

wurden die Schulräume sukzessive weiter durchsucht.

Der Verdacht des Fehlalarms konnte nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen

schließlich gegen 14.30 Uhr bestätigt werden. Hinweise auf eine Gefahrenlage

ergaben sich zu keiner Zeit. Aufgrund der erforderlichen Absperrmaßnahmen kam es

zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im dortigen Bereich.

Im Rahmen des Einsatzes waren insgesamt etwa 100 Polizeibeamte des

Polizeipräsidiums Karlsruhe als auch des Polizeipräsidiums Einsatz, unter

anderem mit einer Spezialeinheit als auch einem Polizeihubschrauber, vor Ort.

Des Weiteren waren die Rettungsdienste mit Notarzt und Notfallseelsorgern sowie

die Berufsfeuerwehr Karlsruhe im Einsatz.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Alarmauslösung dauern an.

Karlsruhe – Größerer Polizeieinsatz an der Europäischen Schule Waldstadt

Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer Alarmauslösung am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in

der Europäischen Schule in der Albert-Schweitzer-Straße ist die Polizei mit

starken Kräften vor Ort.

Die Polizei konnte bislang nichts Verdächtiges feststellen. Derzeit wird die

Alarmauslösung dennoch ernst genommen und die polizeilichen Maßnahmen werden,

auch unter vorsorglicher Einbeziehung von Spezial- und Rettungskräften,

fortgeführt.

Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, wird umgehend nachberichtet.

Weingarten – Unfall auf der Autobahn – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar aggressiv fahrender Audifahrer war wohl die

Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 Bruchsal in Richtung

Karlsruhe am Mittwochabend.

Die Geschädigte erzählte den aufnehmenden Beamten, dass ihr schon mehrere

Kilometer vor der eigentlichen Unfallstelle ein grauer Audi auffiel, weil dieser

wohl mehrfach rechts überholte und drängelte. Kurz vor dem Unfall setzte sich

dieser graue Audi direkt vor ihr Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen und

bremste aus unerfindlichen Gründen mehrfach stark ab. Die 19-Jährige musste nach

eigenen Angaben nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit dem Anhänger

eines Lkw. Der Lkw samt Anhänger fuhr auf dem rechten Fahrstreifen.

Sowohl der Lkw-Anhänger als auch der BMW der 19-Jährigen wurden stark beschädigt

und mussten abgeschleppt werden. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der

Sachschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des grauen Audi

machen können, oder eventuell gefährdet wurden. Es soll sich um einen grauen

Audi, Modell A6, gehandelt haben, offenbar mit Ingolstädter Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944-840 entgegen.

Bruchsal – Aggressive Frau greift Polizisten an

Karlsruhe (ots) – Eine aggressive 49-jährige Frau griff am Mittwochvormittag vor

einem Fitnessstudio Polizeibeamte an. Zuvor hatte sie den Studioleiter

geschlagen und beleidigt. Offenbar befand sich die Frau in einem psychischen

Ausnahmezustand.

Die 49-Jährige war Kundin des Studios und dort schon mehrfach negativ

aufgefallen. Der 25-jährige Studioleiter forderte sie deshalb gegen 11 Uhr auf,

ihr Verhalten zu ändern. Daraufhin schlug sie ihm unvermittelt mit der Faust

gegen die Brust und beleidigte ihn mehrfach. Er verständigte dann die Polizei.

Als die Polizisten die Frau auf dem Parkplatz ansprachen, schlug diese ohne

Vorwarnung Richtung einer Polizistin. Die aggressive Frau wollte wieder ins

Studio, was die Polizisten unterbanden. Die Frau konnte zu Boden gebracht und

fixiert werden. Auch hier trat sie in Richtung der Beamten, später gegen den

Streifenwagen. Glücklicherweise wurde durch das aggressive Verhalten der Frau

niemand verletzt, auch der Streifenwagen wurde nicht beschädigt.

Außerdem beleidigte die 49-Jährige fortwährend die Polizisten in äußerst

unflätiger Art und Weise. Aufgrund ihres psychischen Zustands wurde sie nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

Karlsruhe – Betrüger erbeuten hohe Summe durch sogenannten Schockanruf – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine Karlsruherin übergab am Mittwochnachmittag einem

unbekannten Geldabholer Wertgegenstände in einem sechsstelligen Wert, nachdem

sie von einer angeblichen Polizistin mit einem „Schockanruf“ zur Kautionszahlung

aufgefordert wurde.

Die 57-jährige Geschädigte erhielt am Mittwoch gegen 14.00 Uhr einen Anruf, bei

dem sich eine Frau als Polizeibeamtin ausgab und von einem folgenschweren

selbstverursachten Unfall berichtete. Aus diesem Grund müsse die Angerufene eine

Zahlung von 100.000 Euro leisten, um einen Gefängnisaufenthalt ihrer Tochter zu

verhindern, so die Anruferin.

In gutem Glauben, ihrer Tochter aus der misslichen Lage zu helfen, übergab die

Angerufene etwa 45 Minuten später in der Schauinslandstraße in Karlsruhe Schmuck

und Wertgegenstände im Wert von etwa 150.000 Euro an einen unbekannten Mann.

Der etwa 50-jährige Geldabholer wurde etwa 180 cm groß und mit roten, bis zum

Kinn reichenden Haaren – vermutlich eine Perücke – beschrieben. Er trug eine

blaue karierte Jacke und blaue Jeans, sowie eine dunkle Schildmütze.

Zeugen, die Hinweise zu dem Geldabholer geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, bei telefonischen

Geldforderungen immer besonders misstrauisch zu sein, sofort aufzulegen und

niemals Geld an fremde Personen zu übergeben.