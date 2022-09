Sinsheim, A6, Rhein-Neckar-Kreis: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der Autobahn

Sinsheim / A6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein verbotenes Kräftemessen zweier

PS-starker Boliden trugen zwei 26-jährige Männer am Freitag den 16. September,

um 18:00 Uhr, auf der A6 zwischen Wiesloch-Rauenberg und Sinsheim, aus. Die

beiden Raser lieferten sich mit einem Porsche und einem BMW, ein Rennen über

mehrere Kilometer. Hierbei gefährdeten und nötigten sie, durch gewagte

Überholmanöver und Drängeleien, mindestens einen Verkehrsteilnehmer. Zeugen, die

Angaben zu der rücksichtslosen Fahrweise der beiden Männer machen können, oder

die ebenfalls gefährdet bzw. genötigt wurden, werden gebeten sich mit der

Verkehrspolizei in Weinsberg, Telefon 07134 5130, in Verbindung zu setzen.

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 5: Drängler nötigt Autofahrerin – Polizei sucht Zeugen!

St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 5 (ots) – Am Mittwochmorgen um 7 Uhr war

eine 39-jährige mit ihrem Pkw auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe

unterwegs. Am Autobahnkreuz Walldorf wechselte die Frau auf den linken der

insgesamt drei Fahrstreifen, um von den von der BAB 6 auffahrenden Fahrzeugen

ein Einscheren zu ermöglichen. Die 39-Jährige konnte plötzlich wahrnehmen, wie

ihr ein anderes Auto, mit nur wenigen Metern Abstand, dicht auffuhr. Nachdem die

39-jährige Fahrerin wieder zurück auf den mittleren Fahrstreifen wechselte,

folgte ihr der weiterhin dicht auffahrende Pkw nach.

Der Drängler scherte anschließend nach rechts aus und überholte die 39-Jährige

in einem riskanten Manöver, bei welchem sich der Fahrer des überholenden Pkw

zwischen dem Fahrzeug der 39-jährigem und einem auf dem rechten Fahrstreifen

fahrend Lkw hindurchdrückte.

Einen Zusammenstoß konnte die 39-jährige Pkw-Fahrerin nur durch sofortiges

Ausweichen nach links verhindern; der Drängler setzte seine Fahrt nach dem

Überholmanöver unbeschadet fort.

Die 39-jährige Frau konnte vom drängelnden und rechts überholenden Pkw das

Kennzeichen ablesen; die Autobahnpolizei Walldorf hat die notwendigen

Ermittlungen nach dem gesuchten, noch unbekannten Fahrzeugführer aufgenommen.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall, ähnlichen Vorfällen oder auch dem Fahrer

bzw. der Fahrerin des Pkw mit Heidelberger Zulassung geben können werden

gebeten, sich unter 06227/35826-0 telefonisch mit der Verkehrsdienstaußenstelle

in Walldorf in Verbindung zu setzen.

Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) / B 45: Verkehrsunfall mit zweier Pkw fordert hohen Sachschaden sowie drei Leichtverletzte

Mannheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 wurden am Mittwochabend

insgesamt drei Personen leichtverletzt; die beiden unfallbeteiligten Autos

mussten abgeschleppt werden.

Gegen 17:30 Uhr war ein 21 Jahre alter Ford-Fahrer, in Begleitung eines

16-jährigen Beifahrers, auf der Bundesstraße in Richtung Sinsheim unterwegs. An

der Abfahrt Mauer-Nord wollte der 21-Jährige die B 45 verlassen, um seine Fahrt

weiter in Richtung der Heidelberger Straße fortzusetzen.

Hierbei übersieht der Fahrer beim Anfahren an der Haltelinie offenbar den

entgegenkommenden Citroen eines 64-Jährigen, wobei es zur Kollision beider

Fahrzeuge im Einmündungsbereich kommt.

Bei dem Unfall ziehen sich sowohl der 16-jährige Beifahrer des

Unfallverursachers, als auch der 64-jährige Unfallbeteiligte und dessen

87-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung wurden

die Verletzten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 14.000,- Euro. Die Freiwillige

Feuerwehr Mauer befand sich ebenfalls im Einsatz.

Die Abfahrt der B 45 zur Heidelberger Straße musste im Zuge der

Verkehrsunfallaufnahme ebenso gesperrt werden wie die Auffahrt zur B 45; die

Sperrungen wurden gegen 19:45 Uhr aufgehoben.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Reifen von Fahrzeuganhänger zerstochen – Zeugen gesucht!

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Mittwochmorgen, 7 Uhr, und

Mittwochabend, 19 Uhr, haben bislang unbekannte Täter drei Reifen eines in der

Heidelberger Straße abgestellten Fahrzeuganhängers zerstochen.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

übernommen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer

06202/288-0 entgegengenommen.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp-Betrug

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 71-Jähriger erhielt am

Dienstagmorgen gegen 10:50 Uhr eine WhatsApp-Nachricht einer ihm unbekannten

Nummer. Der Verfasser gab sich als seine Tochter aus. Unter dem Vorwand, dass

sie mit ihrem Handy nicht ihr Online-Banking nutzen könne, brachte die falsche

Tochter den 71-Jährigen dazu, eine Überweisung in Höhe von rund 1.600 Euro

vorzunehmen. Als der 71-Jährige am selben Abend eine weitere Überweisung

vornehmen sollte, schöpfte er Verdacht und bat eine Bekannte um Rat. Diese

klärte ihn über die Betrugsmasche auf. Nachdem der 71-Jährige den Fall zur

Anzeige gebracht hatte, konnte noch rechtzeitig eine Sperrung seines Kontos

veranlasst werden. Ein finanzieller Schaden konnte somit in letzter Sekunde

vereitelt werden.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und

raten zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen

Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten.

Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen

lassen und nicht antworten.

lassen und nicht antworten. Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die (alten)

bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem

Absender wirklich um Familienangehörige handelt.

bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf

ein unbekanntes Konto zu überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich

bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.