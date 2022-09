Opel liefert sich Verfolgung mit der Mainzer Polizei

Mainz (ots) – Am Mittwochmittag kam es im Mainzer Stadtgebiet zu einer

Verfolgungsfahrt durch mehrere Stadtteile. Gegen kurz vor zwölf Uhr mittags, war

eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 in anderer Sache unterwegs, als

den Polizeibeamten ein schwarzer Opel auffiel, der verbotswidrig nach links

abbog und hierbei noch eine rote Ampel überfuhr. Als die Streife den Fahrer des

Opels anhalten wollte, beschleunigte dieser und flüchtete auf der

Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Mainz-Ebersheim. Von dort fuhr der Opel

kurzzeitig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung als Geisterfahrer und

beschleunigte teilweise bis auf 120 Km/h. Der Fahrer setzte seine Fahrt über

Feldwege in Richtung Mainz-Hechtsheim und mit völlig überhöhter Geschwindigkeit

durch die Ortslage Hechtsheim fort. Nachdem er auf die Autobahn A60 in Richtung

Hessen aufgefahren war und diese an der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim in

Richtung Innenstadt wieder verlassen hatte, konnte er im Bereich der Wormser

Straße von mehreren Funkstreifenwagen des Mainzer Altstadtreviers eingekesselt

und zum Anhalten gebracht werden. Der 28-jährige Fahrer aus Wöllstein stieg

hiernach aus dem Opel aus und flüchtete rennender Weise über die Wormser Straße

und die dortigen Bahngleise, wo er allerdings nach wenigen Metern gestellt und

vorläufig festgenommen werden konnte. Der 27-jährige war bereits in der

Vergangenheit wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten und besaß

gar keinen Führerschein mehr. Zudem war der Opel nicht mehr zugelassen. Der

27-Jährige muss sich nun wegen diverser Vergehen und Verkehrsstraftaten

strafrechtlich verantworten.

Ladendiebin überführt sich selbst

Mainz-Altstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag beobachteten Mitarbeitende eines

Drogeriemarktes das auffällige Verhalten einer Kundin. Die spätere Beschuldigte

benutzte dabei mehrere Kosmetikartikel und verstaute diese anschließend wieder

im Regal. Auch in der Getränkeabteilung bediente sie sich: die 36-Jährige

öffnete mehrere Flaschen, trank daraus und stellte die angebrochene Ware wieder

zurück. Als die 36-Jährige den Drogeriemarkt gegen 14:24 Uhr verlassen wollte,

konfrontierte sie eine Mitarbeiterin mit dem Beobachteten und rief die Polizei.

Die Polizeibeamten konnten bei der Durchsuchung der mitgeführten Tasche

unbezahlte Waren des Drogeriemarktes und eines weiteren Geschäftes auffinden.

Bei der Personenkontrolle stellte sich schließlich heraus, dass die Ladendiebin

keine Unbekannte war: sie wurde bereits wegen anderer Taten per Haftbefehl

gesucht und nun in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mehrfacher Überschlag mit PKW

A 61/Worms (ots) – Leicht verletzt wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer bei einem Unfall am 21.9.2022

gegen 13:36 Uhr Uhr auf der A 61 bei Worms. Dabei verlor der junge Mann, der auf

de Richtungsfahrbahn Köln/Koblenz unterwegs war, alleine beteiligt aus bisher

nicht bekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von

der Fahrbahn ab. Nachdem er ein Stück durch den Grünstreifen gefahren war,

kollidierte er mit einer Notrufsäule. Sein PKW wurde dadurch in das Gebüsch

geschleudert, überschlug sich mehrfach und blieb letztendlich auf dem Dach

liegen. Der 24-Jährige konnte sich anschließend leicht verletzt selbstständig

aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren

Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. An genutzten PKW entstand Sachschaden,

den die Polizei auf ca. 70.000 Euro schätzt. Die Schäden an beschädigten

Verkehrszeichen und an der Notrufsäule dürften ebenfalls mehrere tausend Euro

betragen. Sie stehen noch nicht genau fest. Für die Unfallaufnahme wurde der

rechte Fahrstreifen gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte der Polizei Gau-Bickelheim

und Worms, zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie die Feuerwehr Worms und

Worms-Abenheim und die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim. Die Polizei ermittelt

nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und erbitte mögliche Zeugenhinweise

unter der Telefonnummer 06701-9190.