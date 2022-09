Rheinzabern; positive Schulwegkontrolle mit negativem Nebeneffekt

Rheinzabern; Am 21.09.2022 wurde in der Zeit von 07:00 – 08:30 Uhr im Bereich der Kindergärten und Schulen in Rheinzabern Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Schulwegsicherheit durchgeführt. Während erfreulicherweise bei den Kindern und Jugendlichen alles in Ordnung war, musste ein 18-jähriger PKW Fahrer sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Bei der Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen auf einen aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln. Zwei Jugendliche wurden mit nicht ordnungsgemäßen Rollern festgestellt und sehen sich jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige konfrontiert.

„Tochtertrick“ über Messengerdienst

Mehr als 2000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Betruges, der sich am Montag in Lingenfeld ereignete. Unbekannte Täter gaben sich über einen Messengerdienst als Tochter der Geschädigten aus. Deren Handy sei beschädigt und sie könne nicht mehr auf ihre TAN zugreifen. Die Geschädigte führte daraufhin eine Überweisung an ihre vermeintliche Tochter durch. Als sie ihre richtige Tochter kontaktierte, erkannte die Frau den Betrugsversuch.

Vorsicht vor angeblichen Investments!

Immer wieder locken angebliche Investmentunternehmen am Telefon oder im Internet mit horrenden Gewinnabwürfen und hohen Renditen. Dass diese Versprechen allerdings selten der Wahrheit entsprechen, zeigen zwei Fälle, die der Polizei Germersheim in den letzten Tagen bekannt wurden. Im ersten Fall überwies der 65-jährige Geschädigte bereits ab Mai dieses Jahres mehr als 23.000 Euro an eine Investmentfirma in Wien. Die angeblichen Gewinne blieben bisher aus. Im zweiten Fall investierte der 44-jährige Geschädigte seit August insgesamt 140.000 Euro an ein Online-Tradingportal. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche handelt.

Appell der Polizei: Seien Sie vorsichtig vor derartigen Gewinnversprechen und überprüfen Sie stets die Seriosität der Anbieter!