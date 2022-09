Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Ruppertsweiler B 10/Fahren unter Drogeneinfluss

Ruppertsweiler (ots) – Am Mittwoch, 21.09.2022, 21.00 Uhr wurde eine 56-jährige

Frau, welche mit ihrem PKW Mitsubishi die B 10 von Landau kommend in Richtung

Pirmasens befuhr, am Ständenhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei

konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Bei der

Durchsuchung des PKW konnte ein Behältnis mit Betäubungsmittelanhaftungen

festgestellt und sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der

Dame eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden

eingeleitet. /pidn