Aggressiver Mann greift Supermarktangestellte an

Am Mittwochmittag (21.09.2022), gegen 13:30 Uhr, greift ein 34-Jähriger in einem Supermarkt in der Knollstraße Angestellte an. Eine 46-jährige Mitarbeiterin wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Auch die alarmierten Polizeikräfte konnten den Angreifer nicht beruhigen, so dass er im Supermarkt zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hiergegen wehrte sich der Mann. Der 34-Jährige wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle gebracht. Da sich der Mann augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er an den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen übergeben.

Frau auf offener Straße geschlagen

In der Nacht auf Donnerstag (22.09.2022) gegen Mitternacht wurde eine 21-Jährige in der Pettenkoferstraße von einem ihr unbekannten Mann unvermittelt, beim Vorbeigehen, ins Gesicht geschlagen. Kurz zuvor wurde der Polizei in der naheliegenden Röntgenstraße ein randalierender Mann gemeldet und durch Polizeikräfte kontrolliert. Aufgrund der Personenbeschreibung könnte der 47-Jährige der Angreifer gewesen sein. Da der Mann sich weiter aggressiv verhielt, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch (21.09.2022), gegen 13:45 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Bismarckstraße auf das vor ihr abbremsende Auto auf. Der 29-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000,- Euro.

Betrügerische Anrufe

Am Mittwoch (21.09.2022) erhielten zwei Ludwigshafenerinnen betrügerische Anrufe. In einem Fall wurde einer 73-Jährigen mitgeteilt, dass aufgrund der Teilnahme an einem Gewinnspiel eine Kontopfändung bevorstehe. In einem weiteren Fall erhielt eine 87-Jährige einen Anruf mit dem Hinweis, dass etwas mit ihrem Computer nicht stimmen würde. Beide Seniorinnnen erkannten die Betrugsversuche und legten auf, bevor es zu einem Schaden kommen konnte.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Betrug über WhatsApp

Bereits am Dienstag (20.09.2022) erhielt eine 80-jährige Ludwigshafenerin eine WhatsApp-Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter. Unter dem Vorwand, dass die Tochter ihr Handy verloren habe, wurde die Seniorin dazu gebracht rund 2400 Euro zu überweisen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor WhatsApp-Betrug zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Taschendiebstahl – Zeugen gesucht

Am Mittwochmittag (21.09.2022), zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde der Geldbeutel einer 81-Jährigen in der Saarlandstraße gestohlen. Die Frau war in einem Bekleidungsgeschäft, als ihr der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen wurde.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.