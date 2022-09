(Mutterstadt/Limburgerhof) Ladendiebstähle

Am Mittwoch, 21.09.2022, hatte die Polizeiinspektion Schifferstadt gleich mit 2 Fällen von Ladendiebstahl zu tun. Gegen 10:30 Uhr passierten 2 Frauen und 1 Mann gemeinsam den Kassenbereich eines Supermarktes in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt. Ein Teil der Ware wurde bezahlt, ein anderer Teil im Wert von etwa 25 Euro wurde versucht in einer Tasche aus dem Markt zu bringen. Dies fiel einem Angestellten auf, der die Polizei informierte. Entsprechende Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurden von einer Polizeistreife eingeleitet. Analoge Verfahren wurden nach einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt in der Landauer Straße in Limburgerhof eingeleitet. Gegen 12:15 Uhr schoben hier 2 Frauen einen jeweils vollgepackten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich des Marktes, ohne den Gesamtwert von etwa 150 Euro zu zahlen. Auch hier war eine Mitarbeiterin aufmerksam. Die Frauen konnten noch auf dem Parkplatz von einer Polizeistreife angetroffen werden. Alle für die Strafverfahren erforderlichen Daten wurden erhoben.

(Waldsee/Schifferstadt) Geschwindigkeitskontrollen

Insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße lautet die Bilanz von Geschwindigkeitsmessungen der Polizei am Mittwoch, 21.09.2022. Innerhalb einer halben Stunde wurden auf der Kreisstraße 30 zwischen Schifferstadt und Waldsee bei erlaubten 70 km/h insgesamt 6 Überschreitungen geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 90 km/h. Innerhalb einer Stunde wurden auf der Kreisstraße 13 bei Waldsee 10 Verstöße registriert. Bei hier erlaubten 50 km/h lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 76 km/h. Im Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass gerade im Herbst, insbesondere in der Morgen- und Abenddämmerung, auf den Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften vermehrt Wildwechsel stattfindet. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit bitte an und fahren Sie stets vorsichtig.

(Limburgerhof) Diebstahl von Zahngold

Von Sonntag, 18.09.2022, auf Montag, 19.09.2022, wurde einem Bewohner eines Pflegeheims die Unterkieferprothese im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Täterin oder der Täter hatte es offensichtlich auf die darin vorhandenen Goldfüllungen abgesehen. Es wird wegen Diebstahls ermittelt.