Böllernd durch Straße gezogen

Kaiserslautern (ots) – Laut knallend ist am Mittwochabend eine Gruppe junger

Männer durch den Hertelsbrunnenring gezogen. Das Quartett im Alter von 15 bis 26

Jahren zündete Feuerwerkskörper. Anwohner informierten die Polizei. Eine

Funkstreife traf die Gruppe kurz nach 21 Uhr an. Während der Kontrolle stellte

sich heraus, dass zwei der Männer Silvesterknaller dabeihatten. Die Böller

wurden sichergestellt. Die Verantwortlichen müssen jetzt mit einem Bußgeld

rechnen. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist grundsätzlich nur um die

Silvesterzeit herum erlaubt. |erf

3,17 Promille sind zu viel

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Mittwochabend zog die Polizei in der

Lauterstraße einen betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr. Der Mann war

gestürzt und hatte sich leicht verletzt. Eine Versorgung durch den

Rettungsdienst lehnte er ab, stattdessen versuchte der 37-Jährige, auf seinen

Drahtesel zu steigen und seine Fahrt fortzusetzen. Aufgrund seines Alkoholpegels

misslang das Vorhaben. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, mussten die

Beamten eine Tirade an Beschimpfungen über sich ergehen lassen, die der Mann für

sie parat hatte. Dann nahmen die Polizisten den 37-Jährgen mit zur Dienststelle,

dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die genaue

Blutalkoholkonzentration geben. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab

3,17 Promille. Das Fahrrad stellten die Beamten vorsorglich sicher. Der

37-Jährige blickt nun zwei Strafverfahren entgegen, wegen Beleidigung und wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr. |erf

Polizei verlängert Pause eines Lkw-Fahrers

Kaiserslautern (ots) – Die Wartezeit hat ein Lkw-Fahrer am Mittwochabend im

Gewerbegebiet mit Biertrinken verbracht – anschließend verlängerte die Polizei

seine „Fahrpause“. Der Lkw war einer Streife gegen 23.20 Uhr in der Denisstraße

aufgefallen. Der Fahrer saß im Führerhaus.

Als die Beamten den Mann ansprachen und einen Blick ins Fahrzeuginnere warfen,

sahen sie zahlreiche leere Bierdosen herumliegen. Danach befragt, gab der

21-Jährige an, dass er lediglich auf seinen Kollegen warte, der ein

Etablissement in der Nähe besuchte. Er selbst war im Lkw geblieben und hatte ein

paar Dosen Bier getrunken. – Leider ein paar zu viel: Der Atemtest zeigte einen

Pegel von 0,95 Promille.

Weil der 21-Jährige angab, dass sein Kollege keine Fahrerlaubnis besitzt, wurden

die Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu

verhindern. Der Mann kann sie bei der Polizei abholen, wenn er seinen Rausch

ausgeschlafen hat. |cri

Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Am Mittwochnachmittag wurden zwei

Autofahrerinnen bei einem Auffahrunfall leichtverletzt. Als eine 40-jährige Frau

gegen 17 Uhr von der Landstraße 401 kommend auf die Kreisstraße 10 abbiegen

wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten, fuhr dann sichtbedingt ein Stück

nach vorne und hielt erneut an. Eine nachfolgende 56-jährige Autofahrerin

erkannte das nicht und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf. Beide Frauen wurden leicht

verletzt. Die Vorrausfahrende wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf

7.500 Euro geschätzt. |pirok

Diebstähle aus unverschlossenen Pkw und Garagen

Kaiserslautern (ots) – Diebe waren in der Nacht zu Donnerstag im westlichen

Stadtgebiet aktiv. In der Gustave-Eiffel-Straße entdeckten sie einen

unverschlossen abgestellten Pkw. Sie öffneten den Wagen und stahlen aus dem

Innenraum eine E-Zigarette sowie eine Dose eines Energydrinks.

Im gleichen Zeitraum drangen unbekannte Täter in der benachbarten Straße „An der

Lokhalle“ in mehrere Garagen ein, die ebenfalls unverschlossen waren. Aus einer

der Garagen stahlen die Diebe ein Fahrrad sowie zwei Flaschen Gin. Bei dem

gestohlenen Rad handelt es sich um ein Herren-Mountainbike der Marke Rockrider

mit anthrazitfarbenem Rahmen.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Tatorte liegt die Vermutung nahe,

dass ein Zusammenhang besteht und die gleichen Täter am Werk waren. Zeugen,

denen im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagnacht, 4.30 Uhr,

verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Ladendiebe haben es auf Parfüm abgesehen

Kaiserslautern (ots) – Ladendiebe haben in einem Drogeriemarkt in der

Merkurstraße zugeschlagen und reichlich Beute gemacht. Beim Umräumen von Regalen

fiel Mitarbeitern am Mittwochabend auf, dass zahlreiche Parfüm-Sets fehlen. Eine

erste Sichtung der Videoaufzeichnungen ergab Hinweise auf einen Mann und eine

Frau, die sich am späten Nachmittag gemeinsam am Parfüm-Regal zu schaffen

gemacht hatten. Das diebische Duo nahm eine Vielzahl von Parfüms aus den

Regalen, packte sie in Tüten und verließ den Markt, ohne dafür zu bezahlen. Der

Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Nach den beiden Tatverdächtigen wird gesucht. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Gefundene Geldbörse unterschlagen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Unterschlagung ermittelt die Polizei gegen einen

Mann aus dem Stadtgebiet. Aktuell wird geprüft, ob der 40-Jährige auch für

weitere Straftaten verantwortlich ist.

Der Mann war bei einer Personenkontrolle am Mittwochmorgen in der Kanalstraße

aufgefallen. Während der Überprüfung seiner Personalien händigte der 40-Jährige

den Beamten ein amtliches Dokument aus, das nicht auf seinen Namen ausgestellt

war. Er gab an, das Dokument vor einiger Zeit gefunden zu haben. Warum er es

nicht früher abgegeben hatte, konnte der Mann nicht begründen.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen tauchte allerdings auch die Geldbörse

derselben Person auf, auf die das amtliche Schreiben ausgestellt war. Recherchen

ergaben, dass der Geldbeutel samt der enthaltenen Ausweise und Karten vom

rechtmäßigen Eigentümer im August als verloren gemeldet wurde. Und zwei Tage

später war die „verlorene“ Kreditkarte unbefugt eingesetzt worden.

Darauf angesprochen, gab der tatverdächtige 40-Jährige lediglich an, dass sich

die Sachen schon seit längerer Zeit in seinem Besitz befinden. Zum

betrügerischen Einsatz der Kreditkarte äußerte er sich nicht. Er machte auch

keine Angaben, wo das Bargeld und die anderen fehlenden Gegenstände, die

ursprünglich in der Geldbörse steckten, geblieben sein könnten.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Wegen der Unterschlagung des Geldbeutels und

der Dokumente kommt auf den Mann auf jeden Fall eine Strafanzeige zu. |cri