Frankfurt-Rödelheim: 66-jährige Frau beraubt

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 66-jährige Radfahrerin war am Donnerstag, den 22.

September 2022, gegen 04.55 Uhr, auf der Reichsburgstraße unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 3 wurde sie von einem anderen Radfahrer überholt, der ihr

dabei Reizstoff ins Gesicht sprühte. Die Geschädigte beschleunigte daraufhin

ihre Fahrt, wurde jedoch von dem Unbekannten eingeholt und erneut mit Reizstoff

besprüht. Die Frau stieg daraufhin ab und ließ ihr Rad fallen. Der Täter

entwendete aus dem Fahrradkorb die dunkelblaue Umhängetasche der Geschädigten,

in der sich u.a. ihr Portemonnaie mit 30 EUR Bargeld sowie der EC-Karte befand.

Der Täter fuhr dann in Richtung der Straße „Alt-Rödelheim“ davon. Die 66-Jährige

erlitt durch das Reizgas starke Augenschmerzen und wurde vor Ort durch die

Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Der Mann wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Trug einen

Bart und einen Kapuzenpullover und ist von schmaler Gestalt. An seinem Fahrrad

war ein Korb auf dem Gepäckträger montiert.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unbekannten machen könne, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 75551499 in

Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Bergen-Enkheim: Ladendieb zeigt sich renitent

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochvormittag, den 21.09.2022, kam es in einem

Einkaufszentrum in Bergen-Enkheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen einem 18-jährigen Heranwachsenden und einem 27-jährigen Ladendetektiv,

welcher den jungen Langfinger beim Diebstahl ertappte.

Der 18-Jährige hielt sich gegen 10:30 Uhr in einem Bekleidungsladen des

Einkaufszentrums in der Borsigallee auf, als ihn ein Ladendetektiv bemerkte.

Dieser sah, wie der junge Mann Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro

entwendete und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen. Als der Detektiv

den 18-Jährigen ansprach, nahm dieser unvermittelt seine Beine in die Hand und

flüchtete. Der Ladendetektiv nahm sofort die Verfolgung auf und holte den

Fliehenden an einem Parkhaus ein. Nun versuchte er den 18-Jährigen festzuhalten,

jedoch setzte sich dieser zur Wehr und teilte Faustschläge sowie Tritte und

Kniestöße aus. Erst zwei alarmierten Polizeistreifen gelang es, den renitenten

Heranwachsenden festzunehmen. Der 27-jährige Ladendetektiv erlitt durch die

körperlichen Angriffe diverse Hämatome und wurde von Einsatzkräften des

verständigten Rettungsdienstes behandelt.

Der 18-jährige Festgenommene, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam

in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Nachtrag zu den Meldungen Nr. 1075 und Nr. 1078 Mehrere Hunde vergiftet – Belohnung ausgesetzt

Frankfurt (ots) – (th) Wie in den Medien bereits bekannt, haben unbekannte Täter

in der Nacht zum Freitag (16. September 2022) im Stadtteil Kalbach-Riedberg im

Bereich des Bonifatiusparks Giftköder ausgelegt, nach deren Aufnahme bislang

sieben Hunde verendet sind.

Mehrere dieser Giftköder wurden von den Hundehaltern und Hundehalterinnen bei

der Polizei abgegeben. Diese werden aktuell einer toxikologischen Untersuchung

beim Hessischen Landeskriminalamt unterzogen; die Ergebnisse stehen noch aus.

Die Polizei hat über verschiedene Medien einen Zeugenaufruf gestartet. Bislang

sind keine zielführenden Hinweise eingegangen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat für Hinweise, die zur Ermittlung

der Täter führen, eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die

Frankfurter Kriminalpolizei unter den Rufnummern 069/755-56108 (07.30 Uhr –

16.00 Uhr) und 069/755-53110 (außerhalb der Geschäftszeiten) oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

September 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße September 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße September 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel September 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring September 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Flughafen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 21. September 2022, gegen 20.15 Uhr,

befuhren ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der 19-jährige Fahrer eines BMW und

die 18-jährige Fahrerin eines Fiat die Bundesstraße 43, aus Richtung Kelsterbach

kommend, auf dem rechten Fahrstreifen, in Richtung Frankfurt.

In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 5 bremste der bislang unbekannt gebliebene

Fahrer stark ab. Dem nachfolgenden 19-Jährigen gelang es noch, seinen Wagen

abzubremsen und so einen Unfall zu verhindern. Die 18-Jährige versuchte einen

Auffahrunfall zu vermeiden, indem sie nach links auswich. Dabei überschlug sie

sich und kollidierte mit einem Pkw der Marke Opel. Die 25-jährige Fahrerin des

Opel war auf der linken Fahrbahn der Hauptfahrbahn unterwegs. Bei dem Unfall

wurden die 18-jährige Fahrerin des Fiat sowie deren 17- und 19-jährige Beifahrer

schwer verletzt. Auch zwei 27-jährige Mitfahrerinnen in dem Opel wurden schwer

verletzt. Sie wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die

25-jährige Fahrerin des Opel und der 19-jährige Fahrer des BMW blieben

unverletzt.

Der bislang unbekannt gebliebene Fahrer des ersten Pkw entfernte sich vom

Unfallort. Bei seinem Wagen könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben.

Der Gesamtsachschaden beziffert sich auf etwa 20.000 EUR.

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Fahrer. Personen, die sachdienliche

Hinweise zu dem Flüchtigen bzw. dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten,

sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der Telefonnummer

069-75546400 in Verbindung zu setzen. Natürlich nehmen auch alle anderen

Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Frankfurt: Hinweise der Polizei zu „Ed Sheeran – Konzerten“

Frankfurt (ots) – (dr) Am kommenden Wochenende finden von Freitag, den

23.09.2022, bis Sonntag, den 25.09.2022, drei Konzerte des Künstlers Ed Sheeran

im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main statt.

Aufgrund der erhöhten Zuschauerkapazität wird bereits auf der Anfahrt zu den

Veranstaltungen sowie auf den Straßen um das Stadiongelände mit erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet.

Die Polizei bittet deshalb Konzertgäste nach Möglichkeit auf Bus und Bahn

auszuweichen und frühzeitig vor Konzertbeginn anzureisen. Zudem stehen

unmittelbar am Stadion Abstellplätze für Fahrräder zur Verfügung.

Wie gewohnt, informieren wir Sie am jeweiligen Veranstaltungstag über unseren

Twitter-Kanal @Polizei_Ffm.