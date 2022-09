Polizeipräsidium Nordhessen

Motorradfahrer schwer verletzt

Um 14:33 Uhr befuhr heute Nachmittag ein 62-Jähriger aus Uder mit einem Motorrad die B 249 von Schwebda in Richtung Frieda. Im Zuge eines Überholmanövers eines vorausfahrenden Pkws geriet er mit dem Krad ins Schlingern und daraufhin zu Fall. Durch den Sturz rutschte der 62-Jährige unter einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 43-Jährigen aus Schenklengsfeld gefahren wurde. Dort wurde er eingeklemmt, konnte aber von Ersthelfern befreit werden. Der 62-Jährige erlitt mehrere Frakturen, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme ab 14:45 Uhr vollgesperrt, die Vollsperrung dürfte in Kürze aufgehoben werden. Im Einsatz waren zudem die örtlichen Feuerwehren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ageblicher Dachstuhlbrand in Fürstenhagen

Eschwege (ots)

Um 18:46 Uhr wurde am gestrigen Abend der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand in der Schlierbacher Straße in Fürstenhagen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Fürstenhagen und Hessisch Lichtenau konnten jedoch keine Flammen oder Rauch am Haus festgestellt werden. Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau in der Nachbarschaft und bei Angehörigen ergaben, dass es im Rahmen privater Unstimmigkeiten bei dem 36-Jährigen Hausbesitzer zu einer möglichen „Kurzschlusshandlung“ kam. Dies veranlasste ihn – so die ersten Ermittlungsergebnisse – durch das Dachfenster Benzin auszukippen und dieses dann zu entzünden. Dieser kurze Moment der Flammenentwicklung wurde durch Zeugen gesehen und der Feuerwehr gemeldet. Der 36-Jährige war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits nicht mehr im Haus. Eine Fahndung nach ihm am gestrigen Abend verlief negativ. Durch das Feuer entstand kein Gebäudeschaden; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Seitlicher Zusammenstoß

Um 08:58 Uhr befuhr gestern Morgen ein 69-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Traktor gefolgt von einem 56-jährige Lkw-Fahrer aus Duderstadt die L 3242 von Albungen Richtung Frankershausen. Ausgangs einer Linkskurve, im Bereich einer übersichtlichen Geraden, überholte der Lkw den vor ihm fahrende Traktor. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Dabei wurde die rechte Seite am Lkw die linke Seite des Anhängers am Traktor-Gespann beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden. Zum Unfallhergang gibt es von den Beteiligten unterschiedliche Angaben.

Unfall beim Zurücksetzen

Um 13:59 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 51-Jährige aus Gerbershausen mit ihrem Pkw vom Parkplatz des Hagebau-Marktes in den Städtersweg einzufahren. Da aufgrund eines im absoluten Halteverbot stehenden Sattelzugs die Sicht eingeschränkt war, tastete sich die 51-Jährige mit dem Auto vor. Als ein Pkw auf dem Städtersweg am dem Sattelzug vorbeifuhr, setzte die 51-Jährige ihr Auto zurück und fuhr dabei gegen den hinter ihr stehenden Pkw, der von einem 73-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Verkehrsschild beschädigt

Um 19:00 Uhr befuhr gestern Abend eine 35-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege in Richtung Schützengraben. Mit der linken Fahrzeugseite streifte sie dabei ein Verkehrszeichen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:54 Uhr, eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Hamburg, die auf der B 27 zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen unterwegs war. Das Reh erlag den Verletzungen; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl eines E-Scooters

Zwischen dem 20.09.22, 07:30 Uhr und dem 21.09.22, 11:00 Uhr wurde von einem Firmengelände in der Niederhoner Straße in Eschwege ein E-Scooter der Marke „KSR Group GmbH“ ohne Kennzeichen aus dem Kassenbereich des Verkaufs entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug hat einen Wert von 350 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Motorradfahrer gestürzt

Um 15:43 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 53-Jährige aus Bünde mit ihrem Motorrad die K 63 zwischen Wendershausen und Rückerode. Dabei geriet sie mit ihrem Motorrad auf den Grünstreifen, verlor kurz die Kontrolle und stürzte in der Folge mit dem Krad. Durch den Sturz zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu, worauf sie in das Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Mehrere Gegenstände auf Fahrbahn gestellt; Polizei sucht Zeugen

Um 03:16 Uhr wird vergangene Nacht durch einen Zeugen gemeldet, dass in der Walburger Straße mehrere Gegenstände auf der Fahrbahn stehen würden. Dabei soll es sich unter anderem um Bänke, Blumenkübel, Mülltonnen, bepflanzte Töpfe und Müll handeln. Die alarmierte Streife der Polizeistation Witzenhausen räumten die Gegenstände von der Fahrbahn. Auch in der „Oberen Mühlstraße“ wurden mehrere Mülltonnen auf die Fahrbahn gestellt und durch die Polizei ebenfalls beseitigt. Die Polizei wird diesbezüglich ein Verfahren wegen „Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“ einleiten und bittet daher Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, dieses unter der Telefonnummer 05542/93040 zu melden.