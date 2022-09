Homberg: Einbruch in Blumengeschäft – Täter stehlen Spendenbox

Homberg: Einbruch in Blumengeschäft Tatzeit: 21.09.2022, 18:15 Uhr – 22.09.2022, 07:00 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in ein Blumengeschäft in der Ziegenhainer Straße ein und stahlen eine Spendenbox mit Bargeld. Die Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür heraus und betraten anschließend das Geschäft. Hier stahlen sie eine Spendenbox und verwüsteten den Innenraum des das Geschäfts. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Schwalmstadt-Treysa: Unbekannter Täter stiehlt Handtasche aus Pkw

Schwalmstadt-Treysa: Diebstahl von Handtasche Tatzeit: 21.09.2022, 17:45 Uhr Eine Handtasche stahl ein unbekannter Täter gestern am späten Nachmittag aus einem Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Osttangente. Ein 68-jährige Gilserbergerin wollte, nachdem sie eingekauft hatte, mit ihrem grünen Pkw vom Parkplatz des Marktes wegfahren. Noch bevor sie losfuhr riss plötzlich ein unbekannter Täter die Beifahrertür des Pkw auf und stahl die Handtasche der Gilserbergerin, welche auf dem Beifahrersitz lag. Mit der Tasche flüchtete der Täter in Richtung Apfelgässchen/ Haaßehügel. Die Handtasche wurde später von einem Passanten im Rahmgässchen aufgefunden. Das enthaltene Bargeld und ein Handy fehlten daraus. Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 180 cm groß, hat eine sportliche Figur, ca. Mitte 20 Jahre alt, hat kurze blonde Haare und helle Augen. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430