Wiesbaden: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch durch das Dach,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Dienstag, 20.09.2022, 19:15 Uhr bis Mittwoch,

21.09.2022, 09:10 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Einbrecher in Wiesbaden

über das Dach in ein Fahrradgeschäft einzudringen, brachen ihren Versuch jedoch

augenscheinlich ab, sodass ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet wurde.

Der oder die Täter kletterten in der Mainzer Straße auf das Dach des

freistehenden Verkaufsgebäudes und schnitten Löcher in das Metalldach.

Oberlichter wurden ebenfalls eingeschlagen. Obwohl ein Einstieg möglich gewesen

wäre, schien der Innenraum nicht betreten worden zu sein. Durch das Auftrennen

des Daches entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Täterhinweise liegen

nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611)

345-0 um Hinweise zu der Tat.

Katalysator ausgebaut und gestohlen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Kahle Mühle, Montag, 19.09.2022, 09:00 Uhr

bis Mittwoch, 21.09.2022, 18:00 Uhr

(he)Zwischen Montagmorgen und gestern Abend machten sich unbekannte Täter in

Wiesbaden auf dem Parkplatz „Kahle Mühle“ an einem Golf zu schaffen und bauten

dessen Katalysator aus. Mit diesem gelang ihnen dann unerkannt die Flucht. An

dem roten Pkw entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das 5.

Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu der Tat.

Fahrradfahrer beim Abbiegen übersehen, Wiesbaden, Waldstraße, Mittwoch,

21.09.2022, 11:00 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in der Waldstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, bei dem der Fahrradfahrer leichtverletzt

wurde und ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand. Gegen 11:00 Uhr war ein

76-jähriger Toyota-Fahrer auf der Waldstraße unterwegs und beabsichtigte nach

links auf ein Grundstück aufzufahren. Hierbei übersah er einen

entgegenkommenden, 21-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei

wurde der Radfahrer augenscheinlich nur leichtverletzt, sodass er auf eine

ärztliche Behandlung vor Ort verzichtete. Nach Abschluss der polizeilichen

Unfallaufnahme wurden die Beteiligten vor Ort entlassen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Supermarkt,

Heidenrod-Kemel, Die Haide, Mittwoch, 21.09.2022, 04:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Supermarkt

in Kemel eingebrochen. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen in das Gewerbegebiet

die Haide gerufen, da dort ein Einbruch in einen Supermarkt bemerkt worden war.

Unbekannte Täter hatten im Laufe der Nacht offenbar das Dach des Gebäudes

betreten. Sie zerstörten Deckenelemente und stiegen in den Verkaufsraum ein.

Dadurch wurde auch ein Regal unter der Deckenkonstruktion verwüstet. Entwendet

wurde aber bei dem Einbruch offenbar nichts. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR

geschätzt. Die Polizei erbittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 Hinweise.

Vandalismus an Universitätsgebäuden,

Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Mittwoch, 21.09.2022, 01:00 Uhr bis 07:50 Uhr

(wie) In Oestrich habe Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in Gebäuden der

Wirtschaftsuniversität gewütet und Beschädigungen verursacht. Die Vandalen

gelangten auf das Gelände in der Rheingaustraße und randalierten im

Kellerbereich des Studentenwohnheims und einer Garage. Sie beschädigten eine

Brandschutztür, Decken, Lampen und Kellerabtrennungen. Zudem wurden im Flur des

Wohnheims verfassungsfeindliche Schmierereien an der Wand entdeckt. Die Täter

hatten dort Symbole mit Farbe an die Wand geschmiert. Hinweise nimmt die Polizei

unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

Katalysator von Wohnmobil gestohlen,

Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Dienstag, 20.09.2022, 12:00 Uhr bis

Mittwoch, 21.09.2022, 12:00 Uhr

(wie) Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Katalysator von einem

geparkten Wohnmobil in Bad Schwalbach. Die Täter nutzten einen unbeobachteten

Moment und demontierten Teile der Auspuffanlage eines Adria Wohnmobils, das

ordnungsgemäß in der Edmund-Heusinger-Straße abgestellt stand. Die Metallrohre

rund um den Katalysator wurden einfach abgetrennt und das Ganze dann komplett

gestohlen. Der Sachschaden wird auf 1.250 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die

Polizei unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 entgegen.