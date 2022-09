Bergstrasse

Viernheim / A 659: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle / Polizeibeamte stellen Autokran sicher

Viernheim (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen

haben am Mittwochmittag (21.09.) einen Autokran auf der Autobahn 659 bei

Viernheim gestoppt und mehrere Verstöße geahndet. Gegen 12.30 Uhr stoppten die

Polizisten die selbstfahrende Arbeitsmaschine auf einer Autobahntankstelle bei

Viernheim. Bei der anschließenden Überprüfung stellten sie fest, dass der

59-jährige Fahrer seit 2017 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

ist. Zudem war die erforderliche Ausnahmegenehmigung für den Schwertransport

abgelaufen und Erlaubnis für die Fahrt nach Mannheim existierte nicht. Gegen den

Mann aus dem Odenwaldkreis wurde Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts

des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Fahrzeug stellten die Polizisten

vorläufig sicher.

Lampertheim/Groß-Rohrheim: Traktoren im Visier Krimineller / Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Lampertheim/Groß-Rohrheim (ots) – Zwei landwirtschaftliche Betriebe „In den

Böllenruthen“ in Lampertheim und in der Straße „Außerhalb“ in Groß-Rohrheim

gerieten in der Zeit zwischen Dienstagabend (20.9.) und Mittwochmittag (21.9.)

in das Visier von Kriminellen.

Die Täter begaben sich auf die Gelände und entwendeten aus mehreren Traktoren

unter anderem Bedienelemente in Form von Bildschirmen sowie GPS-Sender. Nach

ersten Schätzungen entstanden Schäden von mehreren Zehntausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt / Aurachtal: Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen / Durchsuchungen und Sicherstellung nach Trickdiebstahl

Darmstadt / Aurachtal (ots) – Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei haben am

Donnerstagmorgen (22.09.) mit Unterstützung von Kollegen der Polizei Bayern zwei

Anwesen in Frankfurt und Aurachtal durchsucht und einen Tatverdächtigen

vorläufig festgenommen. Der 34-jährige und eine 30 Jahre alte, mutmaßliche

Komplizin stehen im Verdacht, zusammen mit einem bislang noch unbekannten

Mittäter, ein Ehepaar um Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro gebracht zu

haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die Täter am 12. Juli 2022 bei den Paar

geklingelt, Hilfsbedürftigkeit vorgespielt und sich als Polizei ausgegeben

haben. Hierdurch gelangten sie nach derzeitigen Erkenntnissen in der Wohnung in

der Wenckstraße und machten hier Beute. Im Rahmen der anschließenden

Ermittlungen und kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch das Kommissariat 21/22

fiel der Tatverdacht auf die Frau aus Frankfurt und den Mann aus Aurachtal. Über

die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für

deren Anwesen beim Amtsgericht erwirkt und in den frühen Morgenstunden des

Donnerstags vollstreckt. Hierbei trafen die Polizeikräfte den 34 Jahre alten

Tatverdächtigen in seiner Wohnung an und stellten mehrere Münzen sicher. Ob es

sich dabei um das Diebesgut handelt, muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen

zum noch unbekannten Mittäter dauern weiterhin an.

Darmstadt: Augenzeugen von Raubüberfall gesucht / 13-Jähriger unter Vorhalt mit Messer zur Herausgabe von Geld und Kopfhörern aufgefordert

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit

einem Raubüberfall am Mittwoch (21.9.) stehen, suchen die Beamtinnen und Beamten

Augenzeugen des Vorfalls.

Nach ersten Erkenntnissen hatten ein 17 Jahre junger Mann aus Darmstadt,

zusammen mit seinen zwei 13 und 18 Jahre alten Komplizen aus Fürth, am

Nachmittag ihr Unwesen in der Landgraf-Philipps-Anlage getrieben. Das Trio soll

dort zwischen 16 Uhr und 19 Uhr einen 13-Jährigen aus Groß-Gerau unter Vorhalt

eines Messer zur Herausgabe von Geld und Airpods gezwungen haben. Zudem

zerstörten sie sein Handy und verletzten ihn leicht im Bereich des Gesichtes.

Mit der Beute trat das Trio anschließend die Flucht an. Im Zuge der sofort

eingeleiteten Fahndung ergaben sich rasch Hinweise auf die Identitäten der

Tatverdächtigen, die sich nun zukünftig wegen des Verdachts des schweren Raubes

strafrechtlich verantworten müssen.

Auf Anordnung der Staatsanwalt Darmstadt erfolgte noch am selben Abend die

Wohnungsdurchsuchung des 17-jährigen Darmstädters. Dabei stellten die Beamtinnen

und Beamten Teile des Diebesguts sowie die mutmaßliche Tatkleidung sicher. Das

Kommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Diese dauern derzeit an.

Zeugen, die die Tat und deren Hergang in der Landgraf-Philipps-Anlage beobachten

konnten oder andere in diesem Zusammenhang stehende sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich bei der Darmstädter Kripo zu melden (Rufnummer

06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Gurt- und Handyverstöße geahndet / 19 Fahrzeuge bei Kontrolle gestoppt

Weiterstadt (ots) – Streifen des 3. Polizeireviers haben am Mittwochmittag

(21.09.) eine Verkehrskontrolle in der Riedbahnstraße durchgeführt. Zwischen

12.15 und 14 Uhr stoppten die Polizeibeamten insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer und

überprüften 20 Personen. Auf insgesamt neun Wagenlenker kommt aufgrund der

Nutzung ihres Handys am Steuer ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Sechs Autofahrer waren zudem nicht angeschnallt und mussten ein Verwarngeld

entrichten. Für einen 38-Jährigen bedeutete die Kontrolle das Ende seiner Fahrt,

da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten leiteten

Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Griesheimer ein und

stellten seinen Fahrzeugschlüssel vorübergehend sicher.

Gross-Gerau

Bischofsheim: Geschwindigkeitsmessungen und Gaststättenkontrollen

Rüsselsheim / Bischofsheim (ots)

Streifen der Polizeistationen Bischofsheim und Rüsselsheim haben in der Nacht zum Donnerstag (22.09.) Geschwindigkeitsmessungen und Gaststättenkontrollen in den beiden Städten durchgeführt. Zwischen 0.15 Uhr und 2.30 Uhr stoppten die Polizeikräfte im Rugbyring insgesamt 12 Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs waren. Fünf Fahrer kamen mit einem Verwarngeld davon, auf sieben Ertappte kommt ein Bußgeld und Punkte in Flensburg zu. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der 83 km/h statt der erlaubten 50 km/h auf dem Tacho hatte.

Ein 42 Jahre alter Mann muss sich nach der Kontrolle zudem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Den Polizisten händigte er einen gefälschten polnischen Führerschein aus, zudem ist die Haftpflichtversicherung seines Fahrzeugs seit Mai abgelaufen. Der Rüsselsheimer wurde vorläufig festgenommen und Anzeige erstattet.

Im Anschluss an die Kontrollstelle überprüften die Polizeikräfte vier Spielotheken in Rüsselsheim und Bischofsheim und kontrollierten hierbei insgesamt 25 anwesende Personen. Hierbei gab es nichts zu beanstanden.