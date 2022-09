Mannheim: „Unser Planet – Live in Concert 2022“ am 04. Oktober 2022 in der SAP Arena

Mannheim – „Entdecke die Geschichte des einen Ortes, den wir alle „Zuhause“ nennen.“ Damit beschreibt Netflix seine preisgekrönte und faszinierende Dokumentations-Reihe „Unser Planet“. Jetzt gibt es die eindrucksvoll präsentierten Einblicke in die Schönheit und zunehmende Zerbrechlichkeit unserer Welt als spektakuläres neues Live-Erlebnis.

Die Arena-Tournee „Unser Planet – Live in Concert” führt 2022 durch ganz Europa. Ab September 2022 kommt die Live-Produktion erstmals nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Am 04. Oktober 2022 ist sie zu Gast in der SAP – Arena Mannheim.

Die mit dem Emmy-Award® ausgezeichnete Netflix-Serie wird für das Publikum außergewöhnlich und neuartig in Szene gesetzt. Die Konzerte werden damit zu einem multimedialen Live-Erlebnis.

Bei ihrer zweistündigen Entdeckungsreise erleben die Zuschauer die visuell beeindruckendsten Highlights der Dokumentations-Reihe. Auf einer riesigen Leinwand wird die Bildgewalt des Naturschauspiels von „Unser Planet“ in einem noch nie dagewesenen Ausmaß präsentiert, so dass das Publikum vollständig in die Wunder der Tierwelt und ihrer Lebensräume eintauchen kann.

Verknüpft wird diese außergewöhnliche Präsentation mit opulenten Licht-Effekten, die synchron zum Filmmaterial eingesetzt werden und es den Besuchern ermöglichen, die Bilder noch intensiver erleben zu können. Das alles begleitet von brandneuen Score-Arrangements, inszeniert durch ein großartiges Symphonieorchester.

Entwickelt von den Produzenten der Serie (Silverback Films) und dem Oscar®-prämierten Komponisten Steven Price, wird „Unser Planet – Live in Concert“ von niemand Geringerem als Sir David Attenborough, einem der renommiertesten britischen Tierfilmer und Naturforscher, als exklusiver Kommentator auf der Leinwand unterstützt. Die Emmy®-nominierte Komposition von Steven Price wurde für die epische zweistündige Aufführung eigens überarbeitet.

Alle Netto-Einnahmen aus dem „Our Planet“ – Live-Projekt werden an die weltweiten „Our Planet“ Bildungs- und Aufklärungsinitiativen des WWF gespendet. Dazu gehört die Bereitstellung einer Fülle von Bildungsmaterialien für Schulen und Jugendliche mit dem Ziel, die nächste Generation zu inspirieren und zu motivieren, unseren Planeten zu schützen.

Die Serie zeigt nicht nur die Naturwunder der Erde, sondern auch, warum die

natürliche Welt für uns alle wichtig ist und welche Schritte unternommen werden müssen, um sie zu erhalten.

Termin: Dienstag, 04. Oktober 2022,

20 Uhr in der SAP Arena Mannheim.

Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ticketverlosung:

Metropolnews verlost 5x 2 Tickets für „Unser Planet – Live in Concert 2022“, am Dienstag, 04. Oktober 2022, um 20 Uhr in der SAP Arena Mannheim.

Schicken Sie uns eine Email unter Nennung ihrer postalischen Adresse an: gewinnspiel@metropolnews.info

Einsendeschluss ist Montag, 26.September 2022, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass direkt nach dem Gewinnspielende Ihre Emailadresse sowie sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels von Ihnen übermittelten Daten von uns gelöscht werden. Keinesfalls geben wir persönliche Daten an Dritte weiter.