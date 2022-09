Kreis Karlsruhe

Haus nach Dachstuhlbrand nicht mehr bewohnbar

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Aus noch unbekannter Ursache geriet am Mittwoch 21.09.2022 gegen 12.00 Uhr der Dachstuhl eines eingeschossigen Hauses in der Hauptstraße in Brand. Nach dem derzeitigen Sachstand konnten alle Bewohner das Gebäude selbständig verlassen. Hinweise auf Verletzte liegen im Augenblick nicht vor.

Das Gebäude ist einsturzgefährdet und nicht betretbar. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) – Ein 39-jähriger Autofahrer wurde wegen seiner auffälligen Fahrweise durch Polizeibeamte auf der Autobahn 5 auf Höhe Weingarten kontrolliert. Er hatte mehrfach stark beschleunigt und abgebremst und unvermittelt die Fahrstreifen gewechselt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war.

Die Polizisten beobachteten den 39-Jährigen gegen 22.35 Uhr mit seinem Renault Megane auf der A5 von Bruchsal kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Sie fuhren dem Mann einige Zeit hinterher und konnten sehen, dass er ständig die Fahrstreifen wechselte und mit stark schwankender Geschwindigkeit unterwegs war. Er beschleunigte teilweise auf über 150 km/h.

Auf einem Parkplatz konnte er schließlich kontrolliert werden. Hier stellte sich heraus, dass er stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über ein Promille.

Sein Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz abgestellt, er musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten, er wird angezeigt.

Wem dieses Fahrzeug auch aufgefallen ist, bzw. wer von dem Auto gefährdet wurde, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 in Verbindung setzen.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Forst (ots) – Ein 64-jähriger Radfahrer wurde am Montag gegen 16.40 Uhr auf der Kronauer Allee von einem Auto erfasst und verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm ein 87-jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der Schwanenstraße in die Kronauer Allee den Radfahrer nicht wahr. Bei der Kollision wurde der 64-Jährige offenbar über die Motorhaube geschleudert und in der Folge durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 400 Euro.

Karlsruhe

Auffahrunfall auf Autobahn 8 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Auffahrunfall unter Beteiligung von zwei PKW und einem Wohnanhänger-Gespann sorgte am Mittwochvormittag kurz vor dem Autobahndreieck Karlsruhe in Richtung Basel für einen Rückstau auf der Autobahn. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes musste gegen 10.18 Uhr zunächst die Fahrerin eines Seat verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 35 Jahre alter Mercedesfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Seat auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf einen vorausfahrenden Wohnanhänger geschoben. Die 23-jährige Fahrerin des Seat sowie ihr 24-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Aufprall Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Zeitweise war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Infolge des Unfalls musste die A 8 vor dem Autobahndreieck Karlsruhe zeitweise vollgesperrt werden, woraufhin sich ein Stau beziehungsweise stockender Verkehr bis zur Anschlussstelle Karlsbad mit einer Länge von mehr als fünf Kilometern bildete.

Um 13.40 Uhr konnte die Strecke nach Bergung der Unfallfahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

Hochwertiges E-Bike gestohlen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen in der Pastor-Felke-Straße in der Karlsruher Oststadt, ein hochpreisiges E-Mountainbike.

Das rote Fahrrad des Typs “Chaser 29” der Marke “Mondraker”, war mit einem Faltschloss an ein Treppengeländer befestigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 entgegen.