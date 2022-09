Unfall mit Kinderwagen geht glimpflich aus

Mannheim-Jungbusch (ots) – Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am späten Dienstag 20.09.2022 in der Schanzenstraße im Mannheimer Jungbusch. Gegen 16:40 Uhr wartete eine 20-jährige Fußgängerin, gemeinsam mit ihren beiden Kindern, an der Fußgängerampel auf Grün, um die Fahrbahn zu queren.

Aus bislang unklarer Ursache geriet der mitgeführte Kinderwagen der Fußgängerin in Bewegung und rollte auf die Fahrbahn. Ein die Schanzenstraße entlangfahrender Lkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen, so dass es zur Kollision zwischen dem Lkw und Kinderwagen kam.

Durch den Aufprall wurde der 6 Monate alte Säugling aus dem Kinderwagen auf die Fahrbahn geschleudert, trug hierbei glücklicherweise aber lediglich leichte Verletzungen davon. Zur weiteren Beobachtung wurde der Säugling im Beisein der Mutter dennoch in ein nahe gelegenes Klinikum verbracht.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Geldbeutel aus der Hand gerissen und Bargeld erbeutet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwoch 21.09.2022 gegen 04:30 Uhr erbeutete ein bisher unbekannter männlicher Täter in den Mannheimer Quadraten G7/H7 einen dreistelligen Bargeldbetrag, indem er einem 63-jährigen Mann den Geldbeutel aus der Hand riss. Die beiden Männer waren zuvor in einer Lokalität in der Innenstadt ins Gespräch gekommen.

Auf dem gemeinsamen Weg in weiteres Lokal bedrohte der Unbekannte den 63-Jährigen plötzlich und riss diesem den Geldbeutel aus der Hand. Danach flüchtete der Verdächtige in Richtung des Swanseaplatzes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, 30-35 Jahre, kurze Haare, dunkler Hautton, sportlich gekleidet, helle Oberbekleidung. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, die Rufnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons (Tel.: 0621/174-4444) zu wählen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Langen Rötterstraße/Kleiststraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Toyota-Fahrer sowie ein 49-jähriger Renault-Fahrer leicht verletzt wurden. Der Fahrer des Toyotas befuhr die Kleiststraße und missachtete die Vorfahrt des Renault-Fahrers, der die Lange Rötterstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der Toyota wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Renault beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Der 83-jährige Fahrer wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Hier konnte bei ihm zudem Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 0,4 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen Straßengefährdung ermittelt. Zudem muss der Mann mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Einbruch in Carport – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstag 20.09.2022 gegen 22:00 Uhr brachen bislang zwei unbekannte Täterinnen Holzdielen des Carports der Pflege im Steubenhof auf und entwendeten hier vermutlich 8 Pfandkästen Odenwaldwasser. Der Carport ist über die Meistersingerstraße erreichbar. Sie wurden von einer Zeugin gestört, weshalb die beiden verdächtigen Frauen die Flucht zu Fuß in Richtung Wendeplatte in der Meistersingestraße ergriffen.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Schlank, dunkle Kleidung (Hose und längeres dunkles Oberteil), dunkles Kopftuch, beide circa 1,67 m groß.

Der Sachschaden ist noch nicht abschließend beziffert, dürfte jedoch im dreistelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0 entgegengenommen.

Falscher Postbank Arbeiter ergaunert über 3.000 Euro

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 12 Uhr rief ein bisher unbekannter Täter einen 73-jährigen Mann aus Mannheim an und erweckte bei ihm den Eindruck, ein Mitarbeiter der Postbank zu sein. Der angebliche Bankmitarbeiter suggerierte dem Senior, dass dessen Konto gehackt wurde und untermauerte dies, indem er dem 73-Jährigen einen Screenshot seines Depots über einen Messenger zuschickte.

Im Weiteren führte der Mann auf Anweisung des vermeintlichen Postbank-Mitarbeiters mehrere Aktionen über seinen Online Account durch, welche dazu führten, dass rund 3.000 Euro auf das Konto des Täters gelangten. Den Schwindel bemerkte der 73-Jährige wenig später und erstattete Anzeige.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. Ebenso ist noch Ermittlungssache, inwiefern es sich um einen echten Screenshot des Depots handelte und wie die Täter möglicherweise an diesen gelangt sind.

Hinweise der Polizei im Umgang mit verdächtigen Anrufen:

Seriöse Unternehmen nehmen i.d.R. nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B45 – Unfallstelle geräumt

Mannheim (ots) – Nach dem Verkehrsunfall um 07:45 Uhr auf der B45 zwischen Mauer und Meckesheim ist die Unfallstelle wieder geräumt. Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr ein Transporter mit 2 Erwachsenen und 2 Schulkindern die B45 in Richtung Sinsheim. Auf Höhe der Einmündung zur Industriestraße fuhr ein 40-Jähriger und einem 46-jährigen Beifahrer mit seinem Kleintransporter auf die Bundesstraße auf und übersah hierbei offenbar das mit 4 Personen besetzte Fahrzeug.

Im Zuge der anschließenden Kollision wurden sowohl die Beifahrerin des Transporters, als auch der Unfallverursacher und dessen Beifahrer schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die beiden Schulkinder kamen mit leichten Verletzungen davon, während der Transporter-Fahrer mit den Schulkindern im Fahrzeug unverletzt blieb.

Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und der damit verbundenen Umleitung des fließenden Verkehrs kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Heidelberg,

Tel.: 0621 / 174-4111, in Verbindung zu setzen.