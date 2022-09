Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof – Zeugen gesucht

Heidelberg-Hauptbahnhof (ots) – Am späten Montagabend (19. September) wurde ein 37-jähriger obdachloser Mann am Heidelberger Hauptbahnhof Opfer eines Angriffs mit einem Messer. Der Tatverdächtige konnte vom Tatort flüchten. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Gegen 21:40 Uhr befand sich der Geschädigte auf der Personenbrücke auf Höhe der Bäckerei LeCrobag. Hier entwickelte sich mit dem bislang unbekannten Tatverdächtigen und dessen ebenfalls unbekannter Begleitung ein verbales Streitgespräch. Im weiteren Verlauf setzte der Tatverdächtige zu einer Stichbewegung in Richtung des Gesäßes des Geschädigten an. Der 37-jährige wurde dabei verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ein Zeuge beobachtete die Tathandlung und leistete Erste Hilfe. Eine Fahndung im Nahbereich des Heidelberger Hauptbahnhofes verlief ohne Erfolg. Die Auswertung der Videoüberwachungsanlage im Bereich um den Hauptbahnhof wurde veranlasst.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre alt, zwischen 160-170cm groß und schlank, heller Hauttyp, blonde kurze Haare. Zur Tatzeit trug der Mann einen Trainingsanzug der Marke Adidas in einer 90-er-Jahre Optik sowie ein blaues Basecap.

Gesuchte Zeugin:

weiblich, zwischen 170-180 cm groß, schwarze schulterlange Haare. Die Frau war mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet.

Personen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tatverdächtigen oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721/120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unfallflucht – Zeugenaufruf!

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Dienstagmorgen kam es in der Vangerowstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde. Die in Richtung der Mannheimer Straße fahrende 20-Jährige wurde im Kreuzungsbereich zur B37, in Höhe einer dortigen Tankstelle, von einem weißen Lieferwagen frontal erfasst und zog sich beim Zusammenstoß diverse Verletzungen zu.

Zudem wurde das mitgeführte Mobiltelefon der Frau bei dem Unfall vollständig zerstört. Der männliche Fahrer des unfallbeteiligten Lieferwagens (Typ und Kennzeichen bislang unbekannt) entfernte sich nach kurzer Verweildauer unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

ungefähr 40-45 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß. Trug keinen Bart und hatte nur wenig bis keine Haare. Normale Statur, helle Hautfarbe (europäisches Erscheinungsbild)

Die Höhe des bei dem Verkehrsunfall entstandenen Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise geben können werden, wie auch der unfallbeteiligte Lieferwagenfahrer selbst, gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 / 991700, zu melden.

Unfallflucht mit Sachschaden – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Dienstag 20.09.2022 kam es gegen 15 Uhr in der Henkel-Teroson-Straße in Pfaffengrund zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Henkel-Teroson-Straße und wollte im Kreuzungsbereich mit seinem PKW links in die Hans-Bunte-Straße abbiegen. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer wollte von der Hans-Bunte-Straße kommend links in dieHenkel-Teroson-Straße abbiegen.

Beim Abbiegen kam der Motorrad-Fahrer von seiner Spur ab, sodass der Mercedes-Fahrer zum Ausweichen gezwungen wurde. In der Folge fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Straßenschild. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw. Der unfallverursachende Motorradfahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Der PKW wurde an der Fahrerseite und an der Felge stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 entgegengenommen.

Falscher Polizeibeamter – Mögliche Tat in Heidelberg! Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Zu einem bisher nicht konkret bestimmbaren Zeitpunkt Mitte Juli, vermutlich am 18.07.2022, soll in Heidelberg eine bislang unbekannte Menge Bargeld an einen Tatverdächtigen übergeben worden sein, welcher einer Tätergruppierung falscher Polizeibeamte angehören dürfte.

Die Kriminalpolizei Würzburg führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges und konnte im Rahmen der Ermittlungen gegen den oben genannten 35-jährigen tatverdächtigen Geldabholer in Erfahrung bringen, dass dieser wahrscheinlich im Bereich des Bismarckplatzes in Heidelberg eine Tüte von einer ca. 80-jährigen Frau übergeben bekam.

Bisherigen Recherchen zu Folge wurde die Tat noch nicht angezeigt, weshalb die Seniorin noch unbekannt ist. Zur möglichen Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche und für die weiteren Ermittlungen wäre die Identität der Frau für die Polizei von erheblicher Bedeutung.

Wer hat eine verdächtige Übergabe um den fraglichen Zeitpunkt beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Seniorin geben, welche durch die Gruppierung betrogen wurde?

Zeugen, oder die Geschädigte selbst, können sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/174-4444 oder an die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg unter 0931/457-0 wenden.