Einbruch in Restaurant – Täter gefasst

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-Jähriger brach am Dienstag 20.09.2022 gegen 04.45 Uhr, in ein Restaurant in der Manheimer Straße ein und entwendete eine Flasche Whiskey. Da eine Überwachungskamera die Tat filmte, identifizierte eine Polizeistreife den 35-Jährigen am Dienstagmorgen im Bereich des Hans-Warsch-Platzes und nahm in fest. Eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahl wurde erstattet.

Taschendiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 20.09.2022 zwischen 12-13:00 Uhr, wurde der Geldbeutel einer 74-Jährigen in der Knollstraße gestohlen. Die Frau stand an einem Kleiderständer vor einem Nonfood-Discounter als ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen wurde. Die Geschädigte konnte eine verdächtige Person beschreiben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Die Person war weiblich, ca. 1,55 m groß, dunkelhäutig und schwarz gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 20.09.2022 gegen 12:30 Uhr, wurde ein 28-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. An der Kreuzung Wegelnburgstraße/Kaiserwörthdamm stieß dieser mit einem dem Auto eines 37-jährigen zusammen und stürzte.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Alkoholisierter Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 20.09.2022 gegen 20:45 Uhr, meldete ein Zeuge einen scheinbar betrunkenen Radfahrer in der Mundenheimer Straße. Polizeikräfte konnten einen 64-jährigen Radfahrer kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab 2,11 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Außerdem kann die Führerstelle auch bei Radfahrern die Geeignetheit des Fahrers überprüfen und ggfl. einen Fahrerlaubnisentzug anordnen.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 20.09.2022 gegen 19:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Sternstraße/Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrer missachtete beim Linksabbiegen den Vorrang eines ihm entgegenkommenden Autos. Der 53-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos musste ausweichen und fuhr gegen ein Verkehrsschild.

Der unbekannte Verursacher flüchtet nach dem Unfall auf der Industriestraße, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen weißen VW Polo mit roten Streifen (auf Höhe des Türgriffes) gehandelt haben.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem gesuchten Auto geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Dienstag 20.09.2022 zw. 12-15.30 Uhr, in eine Wohnung in der Kropsburgstraße ein. Aus der Wohnung wurden 100 Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Büro

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Montag 19.09.2022 auf Dienstag 20.09.2022 in ein Bürogebäude in der Kirchenstraße ein. Welche Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fälle von Betrug per Telefon und WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Drei Fälle von Betrug registrierte die Polizei am Dienstag 20.09.2022 im Stadtgebiet Ludwigshafen. In allen Fällen wurden Senioren von falschen Verwandten per Telefon oder WhatsApp kontaktiert. In einen der Fälle meldete sich auch ein falscher Polizeibeamter. Alle Betroffenen verhielten sich richtig und erkannten frühzeitig den Betrugsversuch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste. Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.