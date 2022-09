Einbruch in Gemüsehandel

Edenkoben (ots) – Ein noch unbekannter Einbrecher schlug Mittowch 21.09.2022 gegen 00.45 Uhr mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe eines Gemüsehandels in der Tanzstraße ein und verschaffte sich Zugang in das Geschäft. Dort machte er sich an der Kasse zu schaffen und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Edesheimer Straße. Eine Auswertung der Videoaufzeichnung steht bevor.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Steinfeld/Bahnhof Schaidt (ots) – Ein Pedelecfahrer fuhr entlang der L 546 von Schaidt kommend, in Richtung Steinfeld entgegen der Fahrtrichtung. Eine Pkw-Fahrerin fuhr von der Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr ein. Sie übersah den von rechts kommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der unter Alkoholeinfluß stehende Radfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. An Pedelec und Pkw entstand geringer Sachschaden.