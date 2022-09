Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Nierstein (ots) – Ein 29-jähriger Fahrer aus Nierstein befuhr am Dienstag 20.09.2022 gegen 23:00 Uhr mit seinem PKW BMW die Oberdorfstraße in Nierstein in Fahrtrichtung Fäulingstraße. Nach dem Abbiegen in die Schmiedgasse verlor der Fahrer aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen am rechten Fahrbahnrand der Schmiedgasse geparkten PKW Opel.

Durch den Aufprall wurde der PKW Opel auf einen davor geparkten PKW Fiat aufgeschoben, der hierdurch wiederum auf einen PKW Hyundai geschoben wurde. An dem PKW BMW und dem PKW Opel entstand ein so erheblicher Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bodenheim (ots) – Am Dienstag 20.09.2022 gegen 21:00 Uhr kam es in der Rheinstraße in Bodenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang noch unbekannter PKW befuhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung Pfarrstraße. In Höhe der Haunummer 31 touchierte dieser einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW VW Passat und beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite dieses Fahrzeuges erheblich.

An dem geparkten VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der unfallverursachende PKW hielt nach dem Unfall jedoch nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug und/oder dem Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Sachbeschädigung einer Hausfassade durch Graffiti

Undenheim (ots) – In der Nacht vom 16.09.2022 auf den 17.09.2022 kam es in der Staatsrat-Schwamb-Straße in Undenheim zur Sachbeschädigung einer Hauswand durch Graffiti. Die Hauswand wurde mittels schwarzer Sprühfarbe auf einer Fläche von ca. 20 cm x 50 cm besprüht und hierdurch beschädigt.

Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.