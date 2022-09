Haßloch: Erfolgreicher Lesesommer 2022

Haßloch – Insgesamt 241 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren haben sich in diesem Jahr am Lesesommer in der Haßlocher Gemeindebücherei beteiligt. Sie haben 1.400 Bücher mit mehr als 172.000 Seiten gelesen. Damit bewegt sich die Resonanz auf die Leseförderaktion auf Vorjahresniveau. Damals hatten sich 244 Kinder und Jugendliche am Lesesommer in der Gemeindebücherei beteiligt.

Ein besonderes Highlight war das Abschlussfest mit Preisverleihung. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir aufgrund der Corona-Pandemie die Ziehung der Preise quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt, dieses Jahr hingegen konnten wir den Lesesommer-Abschluss wieder mit allen teilnehmenden Kinder zelebrieren“, so die stellvertretende Büchereileiterin Judith Höring. 186 der 241 für den Lesesommer angemeldeten Kinder und Jugendlichen haben im Aktionszeitraum drei oder mehr Bücher gelesen und sich somit für die Preisziehung qualifiziert. Dank der Unterstützung des Lions- Clubs Haßloch sowie verschiedener Einzelspenden konnten zahlreiche Preise angeschafft und beim Abschlussfest übergeben werden. Darunter waren verschiedene Gutscheine, Buchpreise und selbstverständlich eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme.

Das Abschlussfest im Hof des Ältesten Hauses war aber nicht nur aufgrund der Preisverleihung ein Highlight. Der Zauberkünstler Magic Chris gestaltete das Rahmenprogramm und zog die Kinder in seinen Bann. „Das war ein gelungener Abschluss der inzwischen 15. Auflage des Lesesommers, der auch dank des unterhaltsamen Zauberprogramms nicht so schnell in Vergessenheit gerät“, so Bürgermeister Tobias Meyer, der dem Team der Bücherei für die Durchführung und Organisation der Leseförderaktion einen großen Dank aussprach.

Ein Dank ging darüber hinaus auch an die ehrenamtlichen Lesesommerpaten, die in diesem Jahr wieder im Einsatz waren. Zwei Jahre mussten sie durch die Pandemie pausieren, doch in diesem Sommer standen sie wieder für persönliche Buchbesprechungen zur Verfügung und liehen den Lesesommer-Kindern ein Ohr, wenn sie ihr gelesenes Buch zurückbrachten. Ebenso wurde aber auch weiterhin der während Corona etablierte Buch-Check sowie Online-Buchtipp genutzt, um sich einen Stempel in der Lesesommer-Clubkarte abzuholen. Insgesamt standen den Kindern und Jugendlichen 837 Bücher zur Verfügung, die extra für den Lesesommer angeschafft wurden.