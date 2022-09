Kaiserslautern

Verkehrskontrollen bei Tag und Nacht

Kaiserslautern (ots) – An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet hat die Polizei am Dienstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Angehalten und überprüft wurden bei der mobilen Kontrollaktion Fahrzeuge, die den Einsatzkräften aus verschiedenen Gründen ins Auge fielen. Insgesamt wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet.

Auf vier Fahrer kommen Ordnungswidrigkeitsanzeigen mit Bußgeldern und Punkten im Verkehrszentralregister zu, weil sie während der Fahrt ihr Handy am Ohr hatten. Fünf “Gurtmuffel” erhielten kostenpflichtige Verwarnungen. Ein Fahrer wurde erwischt, als er bei “Rot” über die Ampel fuhr. Er muss mit einer Anzeige, einem Bußgeld in Höhe von mindestens 90 Euro sowie mindestens einem Punkt rechnen. Wenn die Rotphase bereits länger als eine Sekunde dauerte, werden sogar 200 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot fällig.

Ein Bußgeld kommt auch auf einen weiteren Fahrer zu, der seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. Je nach Art des festgestellten Verstoßes (zum Beispiel: zu hoch, nicht verkehrssicher verstaut, ohne Sicherungsmittel befördert) und der dadurch verursachten Gefährdung reichen die finanziellen Konsequenzen hier von 10 bis 240 Euro, auch Punkte sind möglich.

Auch in der Nacht zu Mittwoch wurden Kontrollen im Stadtgebiet sowie in mehreren Stadtteilen durchgeführt. Hier stellten die Einsatzkräfte insbesondere “Rotlichtverstöße” an verschiedenen Ampel-Kreuzungen fest. Fünf Fahrer erhalten demnächst Post von der Bußgeldstelle.

In vier Fällen handelte es sich um Fahrradfahrer, die Kreuzungen in der Innenstadt querten, obwohl die Ampel für sie schon mehrere Sekunden lang “Rot” anzeigte. Alle 4 wurden gestoppt und angesprochen. Sie gaben den Verkehrsverstoß zu.

Das gleiche gilt für einen E-Scooter-Fahrer, der in der Schneiderstraße eine Ampel passierte, obwohl die Anzeige schon länger auf Rot stand. Auch er räumte sein Fehlverhalten ein. |cri

Schwarzer SUV mit Unfallschaden gesucht

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Mittwochmorgen an der Ecke Fabrikstraße/Augustastraße gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen SUV mit einer blonden Frau am Steuer.

Nach Angaben der betroffenen Autofahrerin war sie gegen 7.15 Uhr mit ihrem Fiat in der Fabrikstraße in Richtung Barbarossastraße unterwegs. Aus der Augustastraße kam in diesem Moment der schwarze SUV und querte von links nach rechts die Fahrbahn, ohne sich um die Vorfahrtsregelung zu kümmern. Obwohl die 40-jährige Fiat-Fahrerin noch bremste und versuchte auszuweichen, konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte dem SUV in die Beifahrerseite. Die unbekannte Fahrerin fuhr trotzdem, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Die Fiat-Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden im Frontbereich.

Wer kann Hinweise auf den schwarzen SUV und die blonde Fahrerin geben? Der Wagen dürfte auf der Beifahrerseite einen deutlichen Unfallschaden haben. Die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150, ermittelt.

Gesucht wird auch nach dem Verantwortlichen, der am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr in der Richard-Wagner-Straße einen geparkten Hyundai Kona gerammt hat. Der Pkw stand in Höhe des Hauses Nummer 26. Er wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich zu melden. |cri

Gestohlener Toyota wieder aufgetaucht

Kaiserslautern (ots) – Der am Wochenende als gestohlen gemeldete Toyota Corolla ist wieder aufgetaucht. Der Fahrzeughalter entdeckte seinen Wagen am Montag 19.09.2022 in der Mainzer Straße, etwa 500 Meter von seiner Wohnanschrift entfernt. Wann und von wem er dort abgestellt wurde, ist unklar.

Der Pkw war in der Nacht von Freitag auf Samstag 16./17.09.2022 von einem Privatparkplatz gestohlen worden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet deshalb weiterhin um Zeugenhinweise unter Tel: 0631/369-2620. |cri

Kreis Kaiserslautern

Auto und Fahrrad gestohlen

Weilerbach (ots) – Ein Autodiebstahl ist am Dienstag 20.09.2022 angezeigt worden. Die betroffene Fahrzeughalterin stellte am Morgen fest, dass der Pkw verschwunden ist. Seit wann genau der Wagen entwendet wurde, steht aktuell nicht fest. Er stand mehrere Tage unbenutzt im Hof des Anwesens in der Turnerstraße.

Die Tatzeit liegt demnach zwischen Freitag 16.09.2022 ab 17 Uhr und Dienstag 20.09.2022 um 09 Uhr. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch im Besitz der Frau. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen roten Hyundai i10 mit dem amtlichen Kennzeichen KL-JS 872.

Im gleichen Zeitraum verschwand aus einem Schuppen im Garten des selben Anwesens auch ein Kinderfahrrad. Von dem Rad ist derzeit nur bekannt, dass es sich um ein weißes Mountainbike für Kinder handelt. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet oder gesehen haben, wer mit dem Auto oder dem Fahrrad wegfuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri