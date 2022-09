Betrüger als Falsche Polizisten am Telefon

Bad Kreuznach/Kirn (ots) – Am Telefon versuchen Betrüger meist ältere Menschen dazu zu bringen, Geld oder andere Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben. Sie behaupten beispielsweise, dass Wertsachen und Bargeld zuhause und auch auf der Bank nicht mehr sicher seien oder dass man eine Kaution für ein Familienmitglied hinterlegen müsse. Sie setzen ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung unter Druck und bieten ihre angebliche Hilfe an. Dadurch erlangen sie die Ersparnisse der Opfer, die meist im fünfstelligen Bereich liegen. Für die Opfer ist das Geld verloren.

Täglich werden der Polizei diese oder ähnliche Anrufe gemeldet und doch ist die Dunkelziffer groß. Leider fallen immer wieder Menschen auf die Maschen der Betrüger rein und geben diesen in gutem Glauben ihre gesamten Ersparnisse.

In der Woche vom 04.10.-07.10.2022 rückt das Mainzer Polizeipräsidium dieses Thema in den Focus. Ehrenamtliche Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren wurden im Vorfeld von der Polizei zu diesem Thema ausgebildet.

Sie sind in dieser Woche an zahlreichen Örtlichkeiten, unter anderem in Banken und Sparkassen, in Supermärkten oder auf Marktplätzen, unterwegs, um über die Maschen der Betrüger am Telefon zu informieren. Geben Sie den Betrügern keine Chance und lassen Sie sich beraten!

Fahrraddieb überführt

Bad Kreuznach (ots) – Vor ca. 2 Wochen stellte ein 29-jähriger Bad Kreuznacher den Diebstahl seines Fahrrads fest. Zunächst unternahm der Geschädigte nichts, bis er heute auf ein Inserat bei einer bekannten Verkaufsplattform für private Nutzer im Internet stieß. Hier erkannte er sein Fahrrad und mimte via Chat den unwissenden Kaufinteressenten. Zeitgleich erstattete man bei hiesiger Dienststelle Strafanzeige wegen des Fahrraddiebstahls.

Der pfiffige Geschädigte brachte den vermeintlichen Kauf in trockene Tücher und verabredete sich zur Übergabe des Rades an einem öffentlichen Parkplatz in Bad Kreuznach. Hier konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach den Beginn des fingierten Kaufs beobachten und den 36-jährigen Tatverdächtigen aus dem Raum Bad Kreuznach schließlich in einem günstigen Moment kontrollieren.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, wohingegen der rechtmäßige Fahrradeigentümer die Örtlichkeit auf seinem zurück erhaltenen Fahrrad verlassen konnte.