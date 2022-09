Rheingau-Taunus

Feuerwehrmann während Rettungseinsatz geschlagen

Rüdesheim (ots)-(wie) – Am Dienstag 20.09.2022 gegen 23.30 Uhr wurde in Rüdesheim einem Feuerwehrmann während eines Rettungseinsatzes von einer Frau ins Gesicht geschlagen. Gegen 23:00 Uhr waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr bei einem Notfall in der Grabenstraße im Einsatz, bei der eine Person reanimiert werden musste. Da sich zahlreiche Gaffer an der Einsatzstelle einfanden, wurden diese von der Feuerwehr aufgefordert, den Bereich zu verlassen und die Rettung nicht zu behindern.

Ein Feuerwehrfahrzeug wurde als Sichtschutz vor die Reanimation gefahren. Dies bewegte eine Frau allerdings dazu, auf das Fahrzeug zu klettern, um besser sehen zu können. Sie wurde angewiesen die Einsatzstelle zu verlassen.

Daraufhin schlug sie einem 44-Jährigen Feuerwehrmann unvermittelt ins Gesicht und lief dann davon. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr liefen der Frau hinterher. Hierbei wurden noch 2 Feuerwehrfrauen von einem Mann, der aus Richtung einer Shisha-Bar kam, angegangen beleidigt und bedrängt.

Die Schlägerin konnte im Nachhinein als 21-jährige Rüdesheimerin identifiziert werden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06722/9112-0 zu melden.

Fliegerbomben aus dem 2. Weltkrieg gefunden

Gemarkung Rüdesheim/Waldbereich Jagdschloss (ots) – Im Rahmen einer präventiven Absuche nach sog. Blindgängern wurde ein Suchtrupp des Kampfmittelräumdienstes am Dienstag 20.09.2022, 10:50 Uhr fündig. In einem Waldstück südlich des Jagdschlosses Niederwald wurden insgesamt 3 Fliegerbomben aufgefunden. Die Blindgänger lagen jeweils nur etwa 100 Meter voneinander entfernt.

Die Polizei Rüdesheim sperrte gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr den Bereich um die Fundstellen großräumig ab. Für die geplante Entschärfung war es erforderlich die Seilbahn, das Jagdschloss, sowie die betroffenen Wald- und Weinbergbereiche von Personen zu evakuieren.

Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zwischen 17-18:10 Uhr wurden 2 der drei Fliegerbomben schließlich entschärft und die gesperrten Bereiche wieder freigegeben.

Die Entschärfung der dritten Fliegerbombe erfolgt in den nächsten Tagen.

Eine Gefährdung von Personen bestand zu keinem Zeitpunkt.

PKW in Eltville zerkratzt

Eltville-Hattenheim, Wilhelmstraße, Montag, 19.09.2022, 17:50 Uhr bis Dienstag, 20.09.2022, 08:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Hattenheim ein Auto durch Zerkratzen stark beschädigt. Eine 33-Jährige hatte einen blauen Audi in der Wilhelmstraße abgestellt. Als sie am Dienstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die komplette Fahrerseite des Audi zerkratzt hatte. Der Schaden wird auf 3.500 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegen.

Auto in Bleidenstadt beschädigt

Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstraße, Montag, 19.09.2022, 12:00 Uhr bis Dienstag, 20.09.2022, 10:00 Uhr

(wie) In Bleidenstadt haben Unbekannte ein Fahrzeug von Montag auf Dienstag mutwillig beschädigt. Der ordnungsgemäß in der Taunusstraße abgestellte graue Audi einer 28-Jährigen wurde Ziel von Vandalen. Die Täter verbogen den Außenspiegel und zerkratzten eine Fensterscheibe sowie die Gummierung.

Der Schaden wird auf mindestens 400 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Wiesbaden

Duo schlägt und tritt 14-Jährigen

Mainz-Kastel (ots)-(he) – Dienstag 20.09.2022 gegen 18.50 Uhr kann es am Rheinufer in Mainz-Kastel zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 14-Jährigen, bei der dieser von 2 jugendlichen Tätern geschlagen, getreten und dadurch verletzt wurde. Der Geschädigte saß mit einer Freundin in der dortigen Grünanlage auf einer Bank, als die 2 Angreifer plötzlich aufgetauchten und ohne Vorwarnung begannen, ihn zu schlagen und zu treten.

Zum derzeitigen Zeitpunkt der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Übergriff im Zusammenhang mit dem Kontakt des Geschädigten zu seiner weiblichen Begleitung steht. Die beiden Schläger konnten am Tatort und im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Der Jugendliche wurde zur Behandlung und Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Die Eltern wurden informiert.

Personenbeschreibung

Täter 1: Männlich, ca. 14-15 Jahre, “südländisches Erscheinungsbild”, rote Kapuzenjacke, dunkle Jeanshose.

Täter 2: Männlich, ca. 14-15 Jahre “südländisches Erscheinungsbild”, weißes T-Shirt, schwarze Weste, dunkle Hose.

Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (061) 345-0 um Hinweise zu den Tätern.

Ladendieb hat Betäubungsmittel dabei – Festnahme

Wiesbaden (ots)-(he) – Am Montag 19.09.2022 gegen 18:35 Uhr konnte die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung mehrerer Zeugen einen 25-jährigen Mann festnehmen, welcher als Ladendieb aufgefallen war, jedoch auch dringend verdächtigt wird Betäubungsmittel zu verkaufen. Der Mann wurde nach einem Ladendiebstahl von 3 Mitarbeitern des Geschäfts durch die Fußgängerzone verfolgt und in einem Innenhof in unmittelbarer Nähe zum 1. Polizeirevier gestellt.

Die hinzugerufene Streife konnte nicht nur eine augenscheinlich zur Begehung von Diebstählen präparierte Tasche, sondern auch mehrere Plastiktütchen auffinden, in denen jeweils kleinere Mengen Haschisch und Marihuana abgepackt waren.

Da der Festgenommene keinen Wohnsitz in Deutschland hat und keine Ausweispapiere vorzeigen konnte, steht weiterhin der Verdacht des illegalen Aufenthaltes im Raum. Zur Fortführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Widerstand bei Festnahme

Wiesbaden (ots)-(he) – Am Dienstag 20.09.2022 gegen 10:35 Uhr leistete ein 31-jähriger Mann während seiner Festnahme auf dem Bahnhofsplatz Widerstand und verletzte hierbei einen Beamten leicht. Der Mann wurde aufgrund einer im Rheingau-Taunus-Kreis in einer betreuten Wohneinrichtung begangenen Köperverletzung gesucht, von einer Polizeistreife vor Ort erkannt und sollte daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden.

Nachdem der 31-Jährige zunächst einige wirre Äußerungen von sich gegeben hatte, bewegte sich der Gesuchte rückwärts in Richtung des stark befahrenen Kaiser-Friedrich-Ring und musste durch die Streife zurückgezogen werden.

Um eine weitere Gefahr für den Mann selbst sowie andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, erfolgte eine Festnahme. Gegen diese wehrte sich der 31-Jährige und schlug einen Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person wieder in die Wohneinrichtung zurückgebracht.

Ladendieb wehrt sich

Wiesbaden, Kirchgasse, Dienstag, 20.09.2022, 18:00 Uhr

(he) Gestern Abend versuchte ein 22-Jähriger Mann in Wiesbaden insgesamt 22 Flaschen hochwertiger Parfüme und Kosmetikartikel aus der Auslage eines Geschäfts zu entwenden. Zwei Ladendetektive konnte dies beobachten, folgten dem Täter bis zum Ausgang und sprachen ihn an. Daraufhin versuchte der Dieb zu flüchten, wurde jedoch von den Sicherheitsbediensteten festgehalten.

Der Mann ohne Wohnsitz in Deutschland versuchte weiterhin seine Beute zu sichern, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von knapp 1.700 Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Bei Einbruch Schmuck entwendet

Wiesbaden, Dotzheim, Lilienweg, Dienstag, 20.09.2022, 08:40 Uhr bis 11:45 Uhr

(he)Gestern Vormittag kam es im Lilienweg in Dotzheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten. Zwischen 08:40 Uhr und 11:45 Uhr stiegen die oder der Täter durch ein Kellerfenster in das Hausinnere und durchsuchten das komplette Haus.

Dabei fiel ihnen Goldschmuck in die Hände. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

Scheibe an Pkw eingeschlagen

Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, Sonntag, 18.09.2022, 22:00 Uhr bis Dienstag, 20.09.2022, 17:00 Uhr

(he)Zwischen Sonntagabend und Dienstag 17:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in der Assmannshäuser Straße abgestellten Mitsubishi in grau und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Im Tatzeitraum hatten die oder der Täter die Scheibe der hinteren, rechten Tür eingeschlagen. Hinweise liegen nicht vor. Diese erbittet das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340.

Motorradfahrer schwer verletzt

Mainz-Kastel, Boelckestraße, Dienstag, 20.09.2022, 07:50 Uhr

(he) Gestern Morgen kam es auf der Boelckestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 25-jährige Zweiradfahrer war mit seiner Honda auf der Boelckestraße, aus Richtung Mainz kommend, in Richtung Wiesbaden unterwegs. Aufgrund des stockenden Verkehrs befuhr der Mainzer Zeugenangaben zufolge den angelegten Schutzstreifen für Radfahrer an den wartenden PKW rechts vorbei.

Ein 44-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem Pkw zeitgleich die Boelckestraße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte in die Ludwig-Wolker-Straße nach links abzubiegen. Als sich der Mercedes-Fahrer im Einmündungsbereich befand, signalisierte ihm ein entgegenkommender PKW, dass er warten würde, um ihn abbiegen zu lassen. Der Wiesbadener bog sodann nach links ab.

Im Bereich der Einmündung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem weiterhin auf dem Schutzstreifen fahrenden Motorradfahrer und dem Mercedes. Daraufhin flog der Motorradfahrer über den Lenker und die Motorhaube des Mercedes, prallte noch in der Luft gegen ein Verkehrsschild und blieb anschließend auf dem Boden liegen.

Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

