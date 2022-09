Diebstahl aus Auto

Weilburg, Privasstraße, Montag 19.09.22 um 20:00 Uhr-Dienstag 20.09.22 um 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Weilburg mehrere Gegenstände aus einem geparkten Auto gestohlen. Eine 53-Jährige hatte ihren silbernen Opel Cascada am Montagabend auf einem Stellplatz in der Privasstraße abgestellt. Als sie am Dienstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Dieb die Geldbörse, eine hellblaue Jacke und eine Einkaufstasche mit Friseurutensilien entwendet hatte.

Wie der Täter in das Innere des Fahrzeugs gelangte ist bisher unbekannt. Der Wert des Diebesgutes wird auf 1.700 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Kastenwagen fährt Fußgänger an und flieht

Limburg, Robert-Bosch-Straße, Dienstag 20.09.2022 um 07:15 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Dienstagmorgen ein Fußgänger von einem Kastenwagen angefahren und verletzt, der Fahrer floh anschließend von der Unfallstelle. Ein 64-Jähriger war gegen 07:15 Uhr mit einem Hund in der Robert-Bosch-Straße unterwegs. Als er sich gerade zu seinem Hund drehte, wurde er von einem Kastenwagen angefahren, der von der Straße “Am Fleckenberg” in Richtung Dieselstraße fuhr.

Der 64-Jährige wurde vom rechten Seitenspiegel an der Schulter verletzt. Der Fahrer des Kastenwagens setzte die Fahrt trotzdem fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise entgegen.

Wildunfälle am Morgen

Landkreis Limburg-Weilburg, Mittwoch 21.09.2022 zw. 01:40-06:40 Uhr

(wie) In den frühen Morgenstunden des Mittwochs kam es zu 4 Wildunfällen im Landkreis. Es wird kälter und wieder länger dunkel. Hierbei steigt auch die Gefahr von Wildwechsel und so von Wildunfällen. Gleich vier Unfälle mit Wild ereigneten sich am Mittwochmorgen.

Bei Dauborn konnte ein 44-Jähriger einen Zusammenstoß mit einem Reh nicht mehr verhindern. Ein 28-Jähriger kam bei Hadamar von der Straße ab, als er einem Reh ausweichen wollte. Bei Runkel sprang einem 63-Jährigen plötzlich ein Reh vor das Auto, er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Als letztes kam es bei Weyer zur Kollision zwischen einem Reh und dem Auto eines 50-Jährigen. Auch hier hatte ein Reh plötzlich die Fahrbahn gekreuzt.

Bei allen Unfällen entstand Sachschaden, z2 Rehe verendeten an der jeweiligen Unfallstelle. Die Polizei rät bei Überlandfahrten in der Dunkelheit besonders vorsichtig zu sein. Aber auch tagsüber muss im Herbst mit Wild gerechnet werden, das die Fahrbahn überquert. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an, damit Sie im Notfall noch bremsen können.

Unfallverursacherin dank Zeugenaussage ermittelt

Hünfelden, Bundesstraße 417, Montag, 12.09.2022, 07:30 Uhr

(wie) Nach einem Zeugenaufruf in der Presse konnte die Fahrerin des gesuchten Fahrzeugs dank einer Zeugenaussage ermittelt werden. Bei dem Unfall am 12.09.2022 auf der B 417 hatte die Fahrerin eines blauen VW Lupo einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt genommen und so einen Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer verursacht. Die VW-Fahrerin war unbeirrt weiter gefahren und wurde deshalb von der Polizei gesucht.

Aufgrund des Zeugenaufrufes in der Zeitung meldete sich eine Zeugin und konnte dem Ermittler der Polizei Limburg das amtliche Kennzeichen des gesuchten Lupo mitteilen. So war es möglich eine junge Frau aus Brechen als Fahrerin des VW Lupo zu ermitteln.

