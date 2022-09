Friedberg: Die Polizei-News

Friedberg: Getrunken und hinters Steuer gesetzt

Weil er mit deutlich zu schnell in einer Tempo 70-er Zone unterwegs war, kontrollierten Beamte der Friedberger Polizei gestern Abend (20.09.2022) einen 26-jährigen Audi-Fahrer. Um 23:40 Uhr hielten sie den Fahrer in der Wetteraustraße an, nachdem der aus Wölfersheim stammende junge Mann zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizisten reagiert hatte.

Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen. Ein Test brachte es auf rund 1,4 Promille. Der Audi-Fahrer musste mit zur Wache. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Bad Vilbel-Dortelweil: schwarzen Benz zerkratzt

Auf dem Parkplatz der Grünanlage in der Konrad-Adenauer-Allee zerkratzen Unbekannte einen schwarzen C-Klasse Benz. Im Zeitraum von Montagabend (19.09.2022), 19:00 Uhr bis Dienstagmorgen (20.09.2022), 07:45 Uhr trieben sie 3 langgezogene Kratzer in die Fahrerseite ein. Der Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 546-0.

Rosbach v.d.Höhe: Baucontainer aufgebrochen

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (09.09.2022), 16:00 Uhr und Montagmorgen (12.09.2022), 06.00 Uhr brachen Diebe das Schloss der Zugangstür eines Baucontainers am Bahnhof Rosbach-Rodheim auf. Aus dem Container stahlen sie ein 300 Euro teures Nivelliergerät. Der Schaden an der Tür wird mit 200 Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Container in der Waldstraße beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Rockenberg: Unfallfahrer flüchtet

Ein 16-Jähriger fuhr am 15.09.2022 mit seinem Krad auf der Landesstraße 3135 von Münzenberg kommend in Richtung Rockenberg. Im Bereich einer Linkskurve kam ihm in der Mitte der Fahrbahn ein dunkles Auto entgegen. Der aus einem Münzenberger Ortsteil stammende Zweirad-Fahrer musste mit seiner ZT 125 abbremsen, steuerte seine Maschine nach rechts, kam zu Fall und schlitterte in einen Graben. Er verletzte sich leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Der Unfallschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Der Unfallfahrer bremste sein Auto zunächst ab, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer hat den Unfall um 21:25 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen dunklen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

