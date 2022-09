Mann schlägt Seniorin mit Regenschirm

Kassel/Bahnhof-Wilhelmshöhe (ots) – Zum Einsatz einer Bundespolizeistreife kam es Dienstag 20.09.2022 gegen 21 Uhr, im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Ein 51-Jähriger aus Kassel schlug eine 76-jährige Frau mit einem Regenschirm auf den Kopf. Vorausgegangen war ein noch ungeklärter Streit zwischen den beiden Beteiligten. Verletzt wurde die ebenfalls aus Kassel stammende Rentnerin augenscheinlich nicht. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab.

Nach der Attacke mit dem Regenschirm warf die 76-jährige Dame mit einer Milchtüte nach dem Mann, die ihr Ziel allerdings verfehlte und am Boden zerbarst. Nach der Identitätsfeststellung durch die Bundespolizisten konnten beide ihren Weg fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Brand von öffentlichem Toilettenhäuschen am Bugasee

Kassel-Waldau (ots) – Am Mittwoch 21.09.2022 gegen 06:45 Uhr, stellte ein Angestellter einer Reinigungsfirma fest, dass ein öffentliches Toilettenhäuschen am Bugasee in der Fuldaaue durch einen Brand erheblich beschädigt wurde. Das Feuer war mutmaßlich im Laufe der Nacht entstanden und offenbar von niemandem bemerkt worden. Dadurch war jedoch der Raum, in dem sich die Herrentoilette befindet, erheblich beschädigt worden. Zudem lag in dem ausgebrannten Bereich aus nicht bekannten Gründen auch ein E-Scooter, der ebenfalls völlig zerstört wurde.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen insgesamt auf ca. 50.000 Euro. Der genaue Zeitpunkt des Brandes sowie die Brandursache sind momentan noch unklar. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten bei der Klärung der Brandursache auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die seit gestern Abend im Bereich des Toilettenhäuschens verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Landkreis Kassel

19-Jährige bedrängt und begrapscht – Polizei sucht weiterhin Zeugen

Baunatal (ots) – Ende Juli 2022 wurde eine 19-Jährige von einem unbekannten Täter begrapscht und sexuell belästigt. Die jungen Frau hatte wenige Tage nach der Tat Anzeige wegen des Vorfalls erstattet. Die daraufhin geführten Ermittlungen der Kasseler Kripo führten letztlich jedoch nicht zur Aufklärung der Tat oder zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Aus diesem Grund wenden sich die Ermittler nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Insbesondere ein helfender Fahrradfahrer und eine Passantin, die die junge Frau nach der Tat ansprach, konnten von den Ermittlern bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Nach Angaben des Opfers hatte sich die Tat am Sonntag 31.07.2022 gegen 21:40 Uhr ereignet. Auf einem Fußweg südlich der Gesamtschule an der Friedrich-Ebert-Alle wurde sie von einem unbekannten Mann plötzlich festgehalten und trotz ihrer Gegenwehr mehrfach unsittlich angefasst.

Zufällig fuhr ein Fahrradfahrer (etwa 40 Jahre, braune Haare, blauer Pullover, schwarzes Fahrrad). Der Radfahrer hielt an, packte den Täter gepackt und zog ihn von der 19-Jährigen weg. Die junge Frau lief dann einige Meter weiter und setzte sich, unter den Eindrücken des schockierenden Erlebnisses stehend, in der Alfred-Nobel-Straße vor einem Haus kurz auf den Bordstein. Dort wurde sie von einer Passantin angesprochen, die sich nach ihrem Wohlergehen erkundigte.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre, weder auffallend groß noch klein, breite Schultern, sehr ausgebildete Wangen- und Kieferknochen. Mitteleuropäisches Aussehen. Er trug einen Vollbart und hatte eine Boxerschnitt-Frisur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jogginghose.

Die Beamten des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, dass sich die beiden bislang nicht bekannten Zeugen oder gegebenenfalls auch weitere Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können, bei der Polizei melden. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561/9100 entgegen.

Zugbegleiter und Fahrgast geraten aneinander

Fuldatal-Ihringshausen (ots) – Unstimmigkeiten bei einer Fahrscheinkontrolle führten am Dienstag 20.09.2022 gegen 23:30 Uhr, zum Streit zwischen einem 58-jährigen Zugbegleiter einer Cantusbahn und einem 28-Jährigen aus Witzenhausen.

Bei der Fahrscheinkontrolle im Bahnhof Fuldatal-Ihringshausen gerieten die beiden Männer in Streit, der dann in einem Handgemenge endete. Beide wurden dabei leicht verletzt und erstatteten jeweils Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und gegen beide Beteiligte ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen