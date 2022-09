Planenschlitzer am Parkplatz “Hegberg”

Mücke. Zwischen Dienstagnachmittag (20.09.), gegen 16.30 Uhr, und Mittwochnacht (21.09.), circa 1 Uhr, trieben Planenschlitzer auf dem Parkplatz “Hegberg” an der A 7 in Richtung Hattenbacher Dreieck ihr Unwesen. Die unbekannten Täter schnitten von insgesamt drei Lkw die Planen auf. Von keinem der Auflieger wurde Diebesgut entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Steinfigur entwendet

Wartenberg. Eine vor der Eingangstür eines Einfamilienhauses im Angersbacher Hainigweg stehende Steinfigur wurde durch unbekannte Täter zwischen Freitag (16.09.) und Dienstag (20.09.) entwendet. Die Figur ist rund 30 Kilogramm schwer, war handgefertigt und hat einen Wert von etwa 400 Euro.

Scheibe von Tankstelle eingeworfen

Großenlüder. Vier unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Dienstag (20.09.), gegen 4.15 Uhr, eine Scheibe eines Tankstellengebäudes in der Straße “An der Aspe”. Die Täter warfen einen Gullideckel in die Scheibe des Büros und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand ca. 500 Euro Sachschaden.

Fahrraddiebstahl

Fulda. In der Straße “In der Waides” stahlen Unbekannte zwischen Montagnachmittag (19.09.) und Dienstagmorgen (20.09.) ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Winora aus einer Gartenlaube. Das Zweirad hat einen Wert von circa 1.700 Euro.

Parkautomat beschädigt

Fulda. Unbekannte versuchten am Dienstag (20.09.), gegen 3.45 Uhr, einen Parkscheinautomaten in der Daimler-Benz-Straße, Höhe Hausnummer 5, aufzuhebeln. Dabei verursachten die Täter circa 5.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Wohnhaus

Bad Hersfeld. Ein aufgrund Renovierungsarbeiten leerstehendes Einfamilienhaus in der Hainstraße war in der Nacht zu Dienstag (20.09.) Ziel unbekannter Täter. Aus dem Keller entwendeten sie diverses Werkzeug und Maschinen der Hersteller Hilti und Makita in bislang nicht bekanntem Wert.

Versuchter Autoaufbruch

Bad Hersfeld. Ein in der Friedewalder Straße im Stadtteil Hohe Luft geparkter Pkw wurde in der Nacht zu Dienstag (20.09.) versucht durch unbekannte Täter aufzubrechen. Die Fahrer- und Beifahrertür des schwarzen BMW 550i hielten den Hebelversuchen stand, sodass die Täter flüchteten und einen Sachschaden von 4.000 Euro hinterließen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Gewaltsam brachen unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Dienstags (20.09.), zwischen 3 und 4 Uhr, die Eingangstür zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße im Stadtteil Hohe Luft auf. In der ersten Etage versuchten die Täter zudem eine Wohnungstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

A 7 – Von Fahrbahn abgekommen

Hünfeld. Am Dienstagabend 20.09.2022 gegen 18.50 Uhr, kam es auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Hünfeld-Schlitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Kia SUV leicht verletzt wurde. Die 36-jährige Frau aus dem Bereich Kitzingen war mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Süd unterwegs und verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug.

Das Auto kollidierte in der Folge mit der rechten Leitplanke, die sich dabei anhob. Der Kia unterfuhr die Leitplanke und kam zehn Meter neben der Fahrbahn in einem Graben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Es entstand Sachschaden an dem Pkw und der Leitplanke in Höhe von circa 20.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (19.09.), gegen 16.30 Uhr, parkte eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein ihr Fahrzeug, einen grauen Skoda Roomster, in der Homberger Straße auf einem Supermarkt-Parkplatz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken das geparkte Fahrzeug der Fahrerin aus Neuenstein. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Dienstag (20.09.), um 7.45 Uhr, befuhren ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Malsfeld (Schwalm-Eder-Kreis) und ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg a.d. Fulda in dieser Reihenfolge die B 27 aus Richtung Mecklar kommend in Fahrtrichtung Friedlos.

Kurz vor der Ortseinfahrt Friedlos musste der Lkw-Fahrer verkehrsbedingt wegen einem Rückstau aufgrund hohem Verkehrsaufkommen abbremsen. Dies bemerkte der Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

