Kassel-Mitte (ots) – Am Samstag 17.09.2022 fanden Passanten gegen 21:45 Uhr, einen bewusstlosen Mann auf dem Vorplatz vor der Lutherkirche. Im Krankenhaus wurden schwere Kopfverletzungen bei dem 55-jährigen Mann diagnostiziert. Laut erster Einschätzung der behandelnden Ärzte muss neben einem Sturzgeschehen auch Fremdeinwirkung in Betracht gezogen werden.

In der Nacht zum Dienstag 20.09.2022 ist der 55-Jährige im Krankenhaus infolge seiner schweren Kopfverletzungen gestorben.

Eine noch am Dienstag auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft durchgeführte Obduktion des Verstorbenen ergab nunmehr, dass das Verletzungsbild für eine Fremdeinwirkung und somit für ein Tötungsdelikt spricht.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernahm das für Kapitaldelikte zuständige Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen am Samstagabend und zu dem noch unbekannten Täter laufen derzeit auf Hochtouren.

Zeugen gesucht

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die am Samstagabend Beobachtungen im Umfeld der Lutherkirche gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Verletzungen des 55-Jährigen stehen könnten. Laut einem Ersthelfer soll sich vor seinem Eintreffen ein Mann bei dem Bewusstlosen aufgehalten haben, der als wichtiger Zeuge in Betracht kommt und welcher der Polizei derzeit nicht bekannt ist.

Der mutmaßliche Zeuge soll ca. 50-60 Jahre alt sein, eine normale Statur und mittellange graue Haare haben. Er war dunkel gekleidet und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zudem soll er ein Handy in der Hand gehalten haben.

Dieser Mann und weitere Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

