Unfall beim Einfahren

Um 12:05 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 69-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw rückwärts auf die Straße „Hinter dem Wahl“ in Bad Sooden-Allendorf einzufahren. Dabei erkannte sie den herannahenden Pkw, der von einem 34-Jährigen aus Rodeberg gefahren wurde, und stoppte ihren Pkw noch ab. Dieser rollte dann aber noch etwas zurück und somit gegen den vorbeifahrenden Pkw. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Diebstahl eines Rasierapparates

Zwischen dem 06.09.22 und dem 20.09.22 wurde aus dem Friseursalon in einem Seniorenheim in der Döhlestraße in Eschwege ein Rasierapparat der Marke „Tondeo Eco XP Lithium“ im Wert von 260 EUR entwendet. Hierzu wurde ein Schrank aufgehebelt und im Schlossbereich beschädigt. Der Sachschaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Vorbeifahren

Am 19.09.22, um 15:00 Uhr, befuhr eine 63-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Straße „Thingstätte“ in Sontra. Beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand stehenden VW Passat kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem Sachschaden von ca. 250 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 06:59 Uhr befuhr heute Morgen ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode die K 42 zwischen Laudenbach und Rommerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR an dem Fahrzeug entstand.

Weitere Betrugsversuche

Im Nachgang zur gestrigen Pressemitteilung um 09:57 Uhr im Zusammenhang mit Betrügereien mittels Whatsapp wurde eine weitere Betrugstat angezeigt. So erfolgtem zwischen dem 19.09.22, 12:04 Uhr und dem 20.09.22, 08:30 Uhr mehrere Nachrichten an eine 86-Jährige aus Großalmerode, in denen man sich zunächst als Tochter ausgab. In einem wechselseitigen Schriftverkehr über Whatsapp erfolgte dann eine Geldforderung von 3100 EUR. Die 86-Jährige wurde jedoch misstrauisch, nachdem ihr die Bank- und Überweisungsdaten übermittelt wurden und überwies die geforderte Geldsumme dann nicht.

Aber auch ein „klassischer“ Enkeltrick wurde gestern in Hessisch Lichtenau bekannt. Gegen 14:00 Uhr erfolgte ein Anruf einer Frau, die mit jung klingender Stimme angab, die Tochter der Angerufenen zu sein. In dem Telefonat gab sie an, dringend 1000 EUR zu benötigen. Die Angerufene war auch zunächst im Glauben, dass ihre Tochter sie angerufen habe. Zur Sicherheit rief sie ihre Tochter selbst zurück, worauf sich sofort herausstellte, dass es sich um einen betrügerischen Anruf gehandelt hat.

Tipp:

Dabei zeigt sich immer wieder, dass man bei Geldforderungen misstrauisch bleiben und diese immer nachprüfen sollte. Ein einfacher Anruf (Rückruf) reicht meistens schon aus, um nicht auf derartige Betrügereien hereinzufallen.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 12:53 Uhr fuhr gestern Mittag eine 83-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw aus einer Parklücke in der Schützenstraße in Witzenhausen heraus. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Mercedes Sprinter. Der Sachschaden wird mit ca. 6500 EUR angegeben.