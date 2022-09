Fritzlar: Unbekannte Täter stehlen Seniorin Handtasche aus Fahrradkorb

Fritzlar: Diebstahl einer Handtasche Tatzeit: 20.09.2022, 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr Eine Handtasche mit Bargeld, einem Handy und persönlichen Dokumenten stahlen unbekannte Täter gestern Nachmittag aus dem Fahrradkorb einer 83-jährigen Fritzlarerin. Die Seniorin schob ihr Fahrrad über den Marktplatz und fuhr anschließend an ihre Wohnanschrift in Fritzlar. Ihre Handtasche befand sich im Fahrradkorb. Als sie zuhause ankam stellte sie fest, dass die Tasche aus dem Korb entwendet wurde. Vermutlich haben unbekannte Täter im Bereich Markplatz die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Homberg und Melsungen: Polizei kontrollierte Schulbusse

Homberg und Melsungen: Kontrolle von Schulbussen Kontrollzeit: 20.09.2022, 06:30 Uhr bis 14:00 Uhr Am gestrigen Tag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Schwalm-Eder gemeinsam mit Beamten des Kontrolltrupps Nordhessen in Homberg und Melsungen Kontrollen von Schul- und Linienbussen durch. Während der Kontrollzeit wurden insgesamt 16 Schul-/ Linienbusse kontrolliert. Bei insgesamt acht Bussen wurden zumeist geringe Mängel wie z. B. defekte Seitenmarkierungsleuchte, fehlender Nothammer oder abgelaufener Verbandkasten festgestellt. Einem Bus konnte aufgrund eines größeren Reifenschadens nur noch die Weiterfahrt zur Werkstatt gestattet werden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Fahrer und die Halter der Busse wurden eingeleitet.