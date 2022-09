Kreis Bergstraße

Geparktes Fahrzeug beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Bensheim – Am Montag, den 19.09.2022, zwischen 13:20 Uhr und 14:00 Uhr,

kam es an der Riedwiese 1 in 64625 Bensheim, auf dem dortigen Parkplatz der

Burger King Filiale zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom

Unfallort durch den Unfallverursacher. Dabei wurde ein Fahrzeug an der hinteren

Stoßstange zerkratzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Bensheim nach

möglichen Zeugen. Wer konnte den besagten Verkehrsunfall beobachten und kann nun

Hinweise zu dem geflüchteten PKW und der Fahrerin oder dem Fahrer machen?

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bensheim unter der

Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

Darmstadt

Südhessen: Bilanz nach „Blitz für Kids“ Kontrollen / Über 1.200 Fahrzeuge überprüft

Südhessen – In den vergangenen Wochen seit dem Schulbeginn führten

südhessische Polizeikräfte im Rahmen der hessenweiten Aktion „Blitz für Kids“ an

verschiedenen Schulen und auf Schulwegen in Darmstadt und in den Landkreisen

Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße und im Odenwaldkreis Geschwindigkeits-

und Verkehrskontrollen durch.

An Messstellen in Südhessen wurden insgesamt 1.223 Fahrzeuge ins Visier

genommen. Hierbei stellten die Beamten 253 Geschwindigkeitsüberschreitungen

fest. Die meisten Fahrerinnen und Fahrer kamen trotz Ihres ordnungswidrigen

Verhaltens mit einer Verwarnung davon. In 22 Fällen fertigten die Beamten

aufgrund des Verstoßes Ordnungswidrigkeitsanzeigen, was ein Bußgeld zur Folge

hat.

Bei den Einsätzen in Südhessen wurden die Polizeistreifen auch von

Grundschülerinnen und -schülern unterstützt. Die „Polizeihelfer“ hatten das

Thema Geschwindigkeitskontrollen zuvor mit Polizeikräften im Unterricht

durchgenommen und traten im Anschluss bei der Kontrolle der Fahrzeuge in Aktion.

An über 370 Verkehrsteilnehmende gaben die Kinder grüne Karten für ihr

vorbildliches Verhalten aus. Rund 200 erhielten hingegen eine gelbe Karte, um

sie zusätzlich auf die Geschwindigkeitsüberschreitung aufmerksam zu machen. Ziel

der Aktion ist es, bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern eine

rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise herbei zu führen. Kinder im

Einschulalter sind als Neulinge im Straßenverkehr besonders gefährdet und

verdienen deshalb ein besonderes Augenmerk aller.

Darmstadt: Zivilstreife stoppt Fahrzeug und stellt 115 Stangen Zigaretten sicher

Darmstadt – Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls müssen sich drei

Tatverdächtige nach einer Polizeikontrolle am Dienstagnachmittag (20.09.)

strafrechtlich verantworten. Gegen 15 Uhr stoppten Zivilfahnder ein mit drei

Männern besetztes Fahrzeug auf der Autobahn 5 bei Darmstadt. Bei der

anschließenden Überprüfung stießen die Beamten auf umgebaute Werkzeuge, die aus

polizeilicher Erfahrung für Eigentumsdelikte genutzt werden. Der 37 Jahre alte

Fahrer sowie ein 29-jähriger Beifahrer trugen präparierte Unterhemden unter

ihrer Kleidung. Zudem stellten die Polizisten im Fahrzeuginnenraum insgesamt 115

Stangen Zigaretten im Wert von über 1.000 Euro sicher. Die drei Männer wurden

vorläufig festgenommen. Neben des Verdachts des Bandendiebstahls wurde gegen den

Fahrer auch wegen der Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gegen den 29-Jährigen wegen

des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein Verfahren eingeleitet. Die

Ermittlungen zur genauen Herkunft der sichergestellten Tabakwaren dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt: Betrüger gehen leer aus / 72- Jährige durchschaut Schockanruf

Pfungstadt (ots) – Folgerichtig und sehr gut hat eine 72 Jahre alte Frau aus

Pfungstadt am Dienstag (20.9.) reagiert und mit ihrer Handlung noch unbekannten

Betrügern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Gegen 15.45 Uhr hatte das Telefon der Dame geklingelt. Mit der Schockgeschichte,

dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe, vorläufig festgenommen

sei und nun eine Kaution von rund 33.000 Euro erforderlich sei, versuchten

verschiedene Stimmen, die unter anderem vorgaukelten, von der Polizei in

Pfungstadt und der Staatsanwaltschaft zu sein, die Seniorin hinters Licht zu

führen und zur Herausgabe ihres Ersparten zu bringen. Doch beharrlich forderte

die 72-Jährige, ihre Tochter sprechen zu dürfen. Weil dieses nicht geschah,

wurde die Frau misstrauisch, legte auf und rief eigenständig ihre Tochter an.

Dabei flog der Schwindel auf und sie erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

Das Zentrale Ermittlungskommissariat 40 von der Kriminaldirektion in Darmstadt

ist nun mit dem Fall betraut. Die Kripobeamtinnen und Beamten loben das

umsichtige Handeln der Seniorin.

Damit auch Sie nicht auf die Maschen der Telefonbetrüger reinfallen, werden die

Ordnungshüter nicht müde erneut zu warnen und geben folgende Tipps:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche

Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder

lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Polizei wird Sie

niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren

finanziellen Verhältnissen preis. Verständigen Sie Ihre Angehörigen! Lassen Sie

sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie

niemals Geld an unbekannte Personen.

Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen.

Groß-Umstadt –

Am Dienstag (20.09) kam es in Groß-Umstadt, im Raibacher Tal, zu

einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen.

Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Groß-Umstadt mit

seiner 29-jährigen Beifahrerin in einem Renault Clio die Straße

in Richtung Raibach. Eine vor diesem fahrende Anwohnerin

beabsichtigte abzubiegen und musste abbremsen. Aus bislang

ungeklärten Gründen kam der Renault Fahrer in den Gegenverkehr und

stieß mit einem entgegenkommenden Mitsubishi Pick-Up frontal

zusammen. In diesem befanden sich zwei Männer im Alter von 53 und 25

Jahren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge in einen Zaun,

sowie in ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Die Beifahrerin des

Renault wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste

durch die Feuerwehr Groß-Umstadt und Raibach mit schwerem

Rettungsgerät befreit werden. Die weiteren Unfallbeteiligten wurden

durch den Unfall leicht verletzt.

Alle Beteiligten mussten in umliegende Kliniken verbracht werden. Der

Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Während den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Straße für die

Dauer von 2 Stunden voll gesperrt.

Neben einer Polizeistreife der Polizeistation Dieburg befanden sich

fünf Rettungswagen, ein Notarzt, der Brandaufsichtsdienst des

Landkreises, zwei Abschleppfahrzeuge, sowie die Feuerwehr aus

Groß-Umstadt und Raibach an der Unfallstelle.

Pfungstadt: Vier Fahrzeuge bei Garagenbrand ausgebrannt

Pfungstadt – Am späten Dienstagabend (20.09.) meldeten Passanten um 22.30

Uhr über Notruf den Brand einer Garage in der Ludwig- Clemenz- Straße. Bei

Eintreffen der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand die Garage in

Vollbrand, ein darin abgestellter PKW und drei Motorräder wurden komplett

zerstört. Auch die Außenwand einer Garage auf dem Nachbargrundstück wurde in

Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die

Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an, der entstandene Sachschaden wird auf

50.000.- Euro geschätzt. Hinweise auf die Brandursache liegen aktuell noch nicht

vor, diesbezügliche Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat

aufgenommen.

Groß-Gerau

Kelsterbach: Lenkräder bei Autoaufbrüchen entwendet – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Auf die Lenkräder hatten es bislang noch unbekannte Täter bei zwei Autoaufbrüchen in der Zeit von Montagabend (19.09.) bis Dienstagvormittag (20.09.) abgesehen. Gegen 11.30 Uhr bemerkte ein Autobesitzer aus dem Klingenbacherweg die zerstörte Seitenscheibe auf der Fahrerseite. Kriminelle hatten das Fahrzeug seit 20 Uhr am Vorabend ins Visier genommen und das komplette Lenkrad ausgebaut. Ebenfalls auf das Konto der Diebe dürfte ein gleichgelagerter Fall in der Aussiger Straße gehen. Auch hier gelangten sie durch die zerstörte Seitenscheibe in den Fahrzeuginnenraum und bauten das Lenkrad aus. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Michelstadt

Am Montag (19.09.) um ca. 16:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Mercedes, der in der Heinrich-Arzt-Straße abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug hinterließ schwarze Farbanhaftungen an den Beschädigungen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die PSt. Erbach unter der Telefonnummer 06062-953-0 entgegen.