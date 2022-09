Frankfurt-Bahnhofsviertel: Gemeinschaftlicher Raub von Handy

Frankfurt (ots) – (la) Am Dienstag (20. September 2022) gegen 13:50 Uhr, kam es

zum Raub eines Handys in der Klingerstraße. Einer der drei Täter konnte

festgenommen werden.

Ein 23-Jähriger wurde in der Klingerstraße von drei unbekannten Tätern zunächst

geschlagen und dann am Boden liegend getreten. Als das Opfer wehrlos war,

entnahmen sie dessen Mobiltelefon aus der Jackentasche und flüchteten unerkannt.

Das Opfer konnte einige Stunden später einen der Täter an der Konstablerwache

wiedererkennen. Er rief die Polizei, die den 26-jährigen Tatverdächtigen

festnahm. Die zwei anderen Tatbeteiligten sind weiter unbekannt.

Zeugen die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75510100 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Handyraub mit Täterfestnahme

Frankfurt (ots) – (la) Mittwochnacht (21. September 2022) gegen 02:00 Uhr, kam

es zu einem Raub am Hauptbahnhof. Der Täter konnte vor Ort festgenommen werden.

Der 39-jährige Täter entwendete dem 41-jährigen Opfer sein Mobiltelefon aus der

Hosentasche. Die Tat blieb jedoch nicht unbemerkt und das Opfer konnte das

Telefon wieder an sich nehmen. Der Täter beließ es jedoch nicht bei dem Versuch

und gab sich geschlagen, er nahm stattdessen sein Pfefferspray und sprühte es in

das Gesicht des Opfers, um das Telefon erneut zu erlangen. Aufmerksame

Polizeibeamte beobachteten die Tat, kamen dem 41-Jährigen zur Hilfe und nahmen

den Dieb fest.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstagnachmittag (20. September 2022) konnten gegen

14.00 Uhr zwei Männer im Bereich der Kaiserstraße festgenommen werden, nachdem

sie zuvor mit Drogen gehandelt hatten. Insgesamt konnten ca. 750 Gramm

Rauschgift sowie annähernd 9.000 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt

werden. Der Dealer wurde in das zentrale Polizeigewahrsam verbracht, der Käufer

nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der beiden Männer konnten durch zivile Polizeikräfte bei der Übergabe von

Rauschgift beobachtet werden. Die folgende Kontrolle des Abnehmers führte zum

Auffinden von ca. 30 Gramm Marihuana. Der Dealer hatte noch knapp 50 Gramm

Marihuana und ca. 200 Euro einstecken. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung

des ermittelten Hotelzimmers des Dealers in der Neuen Mainzer Straße wurden

weitere ca. 50 Gramm Kokain und über 600 Gramm Marihuana sowie knapp 8.700 Euro

aufgefunden und sichergestellt.

Der 30-jährige wohnsitzlose Rauschgifthändler wurde in das zentrale

Polizeigewahrsam verbracht; der 52 Jahre alte Abnehmer nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Frankfurt-Unterliederbach: Diebstahl von Firmengelände

Frankfurt (ots) – (th) In dem Zeitraum zwischen Donnerstagabend (15. September

2022) und Dienstagmorgen (20. September 2022) kam es zu einem Kabeldiebstahl auf

einem Firmengelände in Unterliederbach. Es entstand hoher Sachschaden. Die Täter

sind bislang nicht bekannt.

Die Täter verschafften sich nach Durchtrennen des Zaunes Zugang zu dem

Firmengelände der im Bereich der Silostraße in Unterliederbach ansässigen Firma.

Dort entwendeten sie sechs Rollen mit jeweils 50 Meter Starkstromkabel.

Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Es entstand ein Sachschaden von ca.

60.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Taschendiebstahl vereitelt

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Vormittag (20. September 2022) verhinderte eine

Polizeibeamtin in Sachsenhausen einen Taschendiebstahl. Sie erwischte eine

44-jährige Frau in flagranti, die bei einer 55-Jährigen zulangte.

Die 55-jährige Geschädigte befand sich gegen 08:40 Uhr am Diesterwegplatz, als

sich die spätere Beschuldigte, 44 Jahre alt, annäherte und in die von ihr

mitgeführte Umhängetasche griff, um augenscheinlich etwas zu entwenden. Die

55-Jährige bemerkte den „Langfinger“ nicht. Jedoch führte die Beschuldigte die

Tat vor den Augen einer nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamtin aus. Auf

polizeiliche Aufforderung, die Hand aus der Tasche zu nehmen, brach die Frau die

weitere Tatausführung ab. Nach dem gescheiterten Diebstahl konnte die 44-Jährige

bis zum Eintreffen einer für den Bereich zuständigen Polizeistreife vor Ort

festgehalten werden. Beamte des 8. Reviers verbrachten die Frau, welche über

keinen festen Wohnsitz verfügt, nach ihrer Festnahme für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier.

Frankfurt-Innenstadt: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 20. September 2022, gegen 10.40 Uhr,

befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung des

Maines.

Am Fußgängerüberweg in Höhe der Konstablerwache bog er nach links auf den

Gleiskörper der Straßenbahn ab.

Dort wurde der Dacia von einer Straßenbahn erfasst, die ebenfalls in Richtung

des Maines unterwegs war. Der Fahrer wurde dabei verletzt und kam zur Vorsorge

in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte waren nicht zu beklagen. An den

beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Dacia musste abgeschleppt

werden.