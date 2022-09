Schließfach am Bootshaus Weilburg aufgebrochen, Weilburg, Am Bootshaus, Montag, 19.09.2022, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag wurde in Weilburg ein Schließfach aufgebrochen und ein Rucksack mit Inhalt daraus gestohlen. Ein 17-Jähriger hatte seinen Rucksack in einem Schließfach an der Radstätte Weilburg in der Straße „Am Bootshaus“ eingeschlossen. Als er gegen 18:00 Uhr wieder zu dem Schließfach zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Dieb das Fach gewaltsam aufgebrochen und den Rucksack mitsamt dem Inhalt gestohlen hatte. Der Wert des Diebesgutes wird auch 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Einbruch in Fahrradwerkstatt,

Limburg, Eisenbahnstraße, Freitag, 16.09.2022, 19:00 Uhr bis Montag, 19.09.2022, 07:45 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Wochenende in eine Fahrradwerkstatt eingebrochen. Die Polizei wurde am Montagmorgen in die Eisenbahnstraße gerufen, da Mitarbeiter der Lebenshilfe dort eine aufgebrochene Tür an der Fahrradwerkstatt entdeckt hatten. Die Tür in einem Sektionaltor hatten unbekannte Täter gewaltsam geöffnet und eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ob Fahrräder entwendet wurden konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise entgegen.

Lagerhalle bei Dauborn aufgebrochen, Hünfelden-Dauborn, Feldgemarkung, Sonntag, 18.09.2022, 00:15 Uhr bis Montag, 19.09.2022, 08:30 Uhr

(wie) Sonntag auf Montag wurde eine Lagerhalle bei Dauborn aufgebrochen. Unbekannte Täter haben sich der Landwirtschaftshalle an einem Wirtschaftsweg zwischen Dauborn und Ohren genähert und dort dann eine Metalltür gewaltsam aufgehebelt. Entwendet wurde aber offenbar nichts, auch die Tanks der landwirtschaftlichen Fahrzeuge blieben unbehelligt. Der Sachschaden liegt bei circa 400 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Villmar, Weilburger Straße, Montag, 19.09.2022, 07:00 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Villmar wurde am Montagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 57-Jähriger befuhr mit einem VW die Weilburger Straße vom Holzweg her kommend. Am Brotweg wollte er nach links abbiegen. Hierbei schätzte er offenbar die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Suzuki-Motorrades falsch ein, welches von einem 18-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach erster Behandlung vom Rettungsdienst wurde der 18-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.500 EUR.

Gegen Mauer gefahren und verletzt,

Dornburg-Frickhofen, Hauptstraße, Montag, 19.09.2022, 10:10 Uhr

(wie) Am Montagvormittag wurde in Frickhofen ein Mann verletzt, als er mit einem PKW gegen eine Mauer fuhr. Der 31-Jährige befuhr mit einem Opel die Hauptstraße von Salz kommend in Richtung Frickhofen. Ausgangs einer Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Hierbei wurde der Mann verletzt. Zur Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.