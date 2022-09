Main-Taunus: Die Polizei-News

+++ Frontalunfall im Begegnungsverkehr mit 2 verletzten Personen

Hofheim (ots)

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen | Kriftel (Taunus), Landstraße 3018 zwischen Hofheim am Taunus und Anschlussstelle A66 Frankfurt-Zeilsheim | Montag, 19.09.2022, 22:52 Uhr |

(ad) Am späten Montagabend kam es in Kriftel auf der Landstraße 3018 zwischen Hofheim und Anschlussstelle A66 Frankfurt-Zeilsheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 45-jährige Frau aus Friedrichsdorf befuhr mit ihrem PKW Skoda die Landstraße aus Richtung Frankfurt-Zeilsheim in Richtung Hofheim. Ein 49-jähriger Mann aus Frankfurt befuhr mit seinem PKW VW selbige Landstraße in entgegen gesetzter Richtung.

Nach ersten Ermittlungen kam die Skoda Fahrerin auf gerader Fahrtstrecke aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte ihr Fahrzeug frontal mit dem unfallbeteiligten Volkswagen. Beide Personen wurden bei dem Unfall in ihren Autos eingeklemmt und mussten durch Feuerwehrkräfte geborgen werden. Anschließend wurden beide Personen notärztlich behandelt und wurden in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht bei beiden Personen keine Lebensgefahr.

Zur Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt ein Sachverständiger angefordert; beide Fahrzeuge wurden polizeilich sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe bei der beteiligten Unfallfahrerin entnommen, da bei ihr Anzeichen für einen Alkoholkonsum vorlagen.

Die Landstraße wird im betreffenden Abschnitt bis zu Ende der Maßnahmen etwa 3 Stunden vollgesperrt sein.

Autoscheibe eingeschlagen,

Eschborn, Niederhöchstadt, Limesstraße, 19.09.2022, 12.00 Uhr bis 21.45 Uhr

(pa)In Eschborn Niederhöchstadt haben Unbekannte im Laufe des Montags an einem geparkten Pkw eine Scheibe eingeschlagen. Der Fahrer eines weißen Audi A3 hatte sein Fahrzeug am Mittag in der Limesstraße geparkt. Bei seiner Rückkehr gegen 21.45 Uhr musste er feststellen, dass eine der hinteren Seitenscheiben kaputtgeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695 – 0 entgegen.

Tür von Schulgebäude aufgebrochen,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Oberer Haingraben, 16.09.2022 bis 19.09.2022

(pa)In Hofheim Diedenbergen wurde im Verlauf des Wochenendes ein Schulgebäude zum Ziel von Einbrechern. Unbekannte hebelten die Eingangstür zu einem Gebäudeteil der in der Straße „Oberer Haingraben“ gelegenen Schule auf und versuchten dies auch bei einer weiteren Tür, die jedoch standhielt. Gestohlen wurde nach aktuellem Stand nichts, sodass es bei einem Sachschaden von rund 500 Euro blieb. Die Hofheimer Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Autofahrerin bei Zusammenstoß verletzt, Schwalbach, Westring/Marktplatz, 20.09.2022, gg. 07.55 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es auf dem Westring in Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 07.55 Uhr wollte ein 75-jähriger BMW-Fahrer aus dem verkehrsberuhigten Bereich der Straße „Marktplatz“ zur Auffahrt der Landesstraße 3106 in Richtung Bad Soden fahren. Dabei kreuzte der Autofahrer den Westring. Auf diesem war zeitgleich eine 34-jährige VW-Fahrerin in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Der BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt des Volkswagens, woraufhin die Fahrzeuge miteinander kollidierten. Dabei wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Abklärung in eine Klinik. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Hoher Schaden bei Unfallflucht,

Kriftel, Oberweidstraße, 19.09.2022, 16.14 Uhr bis 16.33 Uhr

(pa)In Kriftel suchte am Montagnachmittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Weite, nachdem er an einem geparkten Pkw einen hohen Sachschaden verursacht hatte. Das Unfallgeschehen ereignete sich in der Oberweidstraße im kurzen Zeitraum zwischen 16.14 Uhr und 16.33 Uhr. Ein grüner VW war dort in einer Parklücke quer zur Fahrbahn ordnungsgemäß geparkt, als ein anderes Fahrzeug – mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken – gegen den Volkswagen stieß und einen Schaden von schätzungsweise 4.000 Euro hinterließ. Der oder die Verantwortliche fuhr anschließend verbotenerweise davon, weshalb nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0.

Ford beschädigt und davongefahren,

Bad Soden am Taunus, Hasselstraße, 18.09.2022, 16.00 Uhr bis 19.09.2022, 06.20 Uhr

(pa)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen kam es in der Hasselstraße in Bad Soden zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter silberfarbener Ford Focus. Augenscheinlich hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren die Fahrerseite des Pkw touchiert, wodurch ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 entgegengenommen.

Von Unfallstelle geflüchtet,

Flörsheim am Main, Richard-Wagner-Straße, 19.09.2022, 07.30 Uhr bis 11.00 Uhr

(pa)Am Montagmorgen ereignete sich in der Flörsheimer Richard-Wagner-Straße ein Verkehrsunfall, dessen Verursacher sich im Anschluss seiner Verantwortung entzog. Ein grauer VW Tiguan war ab 07.30 Uhr ordnungsgemäß in der Richard-Wagner-Straße geparkt. Als der Fahrer gegen 11.00 Uhr zurückkehrte, wies der Volkswagen frische Beschädigungen an der Beifahrerseite auf. Die Schadenshöhe wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Person, die den Unfall verursacht hatte, war anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0.

Schaden an Mercedes hinterlassen,

Hattersheim am Main, Hauptstraße, 19.09.2022, 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr

(pa)In Hattersheim kam es am Montagmorgen zu einer Unfallflucht, bei der eine Mercedes B-Klasse beschädigt wurde. Der Benz stand ab 09.30 Uhr für eine halbe Stunde in einer Parkbucht am Fahrbahnrand der Hauptstraße, als ein anderes Fahrzeug gegen die Beifahrerseite der B-Klasse stieß. Um den verursachten Schaden von rund 2.000 Euro kümmerte sich die verantwortliche Person nicht. Daher ermittelt nun der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.