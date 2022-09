Wiesbaden: Die Polizei-News

Fahrscheinkontrolleur angegangen und beleidigt, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Montag, 19.09.2022, 09:05 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in einem Linienbus in Wiesbaden zu einem Übergriff auf

einen Fahrscheinkontrolleur, bei dem dieser körperlich angegangen und beleidigt

wurde. Um kurz nach 09:00 Uhr war der Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe in einem

Bus der Linie 6 unterwegs und kündigte im Bus die Kontrolle an. Als danach von

einem Fahrgast ein Ticket entwertet wurde und der Fahrausweisprüfer den

57-jährigen Fahrgast darauf ansprach, reagierte dieser unmittelbar mit

Beleidigungen und Drohungen. Als der Mann dann aussteigen wollte und der

Kontrolleur sich ihm in den Weg stellte, sei dieser dann während eines Gerangels

durch einen Schlag im Gesicht getroffen worden. Der Geschädigte und ein Kollege

von ihm konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die zwei

Kontrolleure sowie eine weitere Kollegin wurden von dem 57-Jährigen weiterhin

beleidigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Diebstahl von Baustelle – hoher Schaden, Wiesbaden-Nordenstadt, Am Hainpark,

Samstag, 17.09.2022 – Montag, 19.09.2022

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes entwendeten unbekannte Täter von

einer Baustelle in Nordenstadt Werkzeug und verschiedene Baumaschinen im Wert

von fast 20.000 Euro. Die Täter betraten das umzäunte Gelände und drangen

anschließen in einen Baucontainer ein, in dem Werkzeug und Maschinen gelagert

waren. Unter anderem fiel den Tätern ein Bohrhammer, Bohrmaschinen, eine

Kettensäge, ein Lasermessgerät, eine Kreissäge und weiteres Handwerkszeug in die

Hände. Mit diesem gelang ihnen unerkannt die Flucht. Das 3. Polizeirevier hat

die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2340 um

Hinweise.

Werkzeug aus Anhänger gestohlen,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 17.09.2022, 16:00 Uhr – Montag,

19.09.2022, 17:55 Uhr

(he)Zwischen Samstag, 16:00 Uhr und gestern, 18:00 Uhr machten sich Diebe an

einem in der Erich-Ollenhauer-Straße abgestellten Pkw-Anhänger zu schaffen und

entwendeten aus diesem Werkzeuge und Schleifmaschinen im Wert von circa 5.000

Euro. Der mit einem Schloss gesicherte Anhänger wurde gewaltsam geöffnet und

anschließend ausgeräumt. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Das

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer

(0611) 345-2540 um Hinweise.

Drei aufgebrochene Zigarettenautomaten, Wiesbaden, Feststellungszeitpunkt:

19.09.2022

(he)Gestern wurden der Wiesbadener Polizei drei Aufbrüche von

Zigarettenautomaten gemeldet, bei denen ein Gesamtschaden von mehreren Tausend

Euro entstand. Die Aufbrüche wurden aus der Frankfurter Straße, aus dem

Theodor-Heus-Ring in Biebrich sowie der Hunsrückstraße in Nordenstadt gemeldet.

Sämtliche Automaten wurden mit brachialer Gewalt geöffnet, sodass nicht nur

Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro verschwanden, sondern

auch ein erheblicher Sachschaden verursacht wurde. Täterhinweise liegen nicht

vor. Die Wiesbadener Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Falsches Gewinnversprechen,

Wiesbaden, Montag, 19.09.2022

(he)Betrüger haben Anfang dieser Woche bei einer Wiesbadenerin versucht, mit

einem falschen Gewinnversprechen Geld zu ergaunern. Der 67-Jährigen wurde am

Montagmorgen telefonisch ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten,

wurde die Angerufene aufgefordert Wertkarten in Höhe von 1.000 Euro zu besorgen

und diese dem Anrufer zu übergeben. Der Frau ließ sich jedoch nichts vorgaukeln

und verständigte stattdessen die Polizei. Betrüger versuchen immer wieder, mit

der „Gewinnmasche“ an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien

nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben,

insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist.

Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein

seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung

abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel

mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

Verkehrskontrollen – Ablenkung durch Handy, Wiesbaden, Montag, 19.09.2022

(he) Gestern Mittag wurde in Wiesbaden an verschiedenen Örtlichkeiten

kontrolliert, ob sich Fahrzeugführer während der Fahrt von ihrem Smartphone

ablenken lassen. Zeitgleich wurden auch, bei entsprechenden Vergehen,

Gurtverstöße geahndet. Unterwegs waren die Kontrollkräfte unter anderem in der

Tannhäuser Straße und der Rheingaustraße in Wiesbaden Biebrich. Besonders

negativ fiel der Fahrer eines Motorrollers auf, welcher während der Fahrt mit

der rechten Hand lenkte und mit der linken Hand sein Smartphone vor den Helm

hielt um zu telefonieren. Insgesamt wurden 59 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 44

Personen wurde festgestellt, dass sie ihr Smartphone verbotswidrig während der

Fahrt nutzten. 11 Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht

angelegt. Ein weiterer Motorroller fiel den Kontrollkräften auf, da der Fahrer

ungewöhnlich oft auf seinen Tacho blickte. Wie sich während der Kontrolle

herausstellte, war der 36-jährige Wiesbadener nicht im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A671 mit zwei schwer verletzten Personen mit zeitweiser Vollsperrung der A671 in beiden Richtungen

Wiesbaden (ots) – (vf) Am späten Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es auf der

A 671 in Höhe der Anschlussstelle Hochheim-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall

mit 3 beteiligten Fahrzeugen, bei welchem 2 Personen schwer verletzt wurden. Ein

50 Jahre alter Mann aus Qeidersbach und ein 53-jähriger Mann aus Frankenthal

befuhren in dieser Reihenfolge die linke Fahrspur der A671 in Richtung

Darmstadt. Kurz vor der Anschlussstelle Hochheim-Nord touchierte der Audi des

53-jährigen den Honda des 50-jährigen im Heckbereich. Der Honda-Fahrer lenkte

sodann sein Fahrzeug auf die rechte Fahrspur. Der Audi-Fahrer kam nach links

gegen die Mittelschutzplanke, streifte an dieser entlang und kam in einem

Baustellendurchbruch nach Überfahren der dortigen Warnbaken auf die

Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem Skoda eines 58-jährigen Mannes, der die A

671 in Richtung Wiesbaden befuhr, frontal zusammen. Die Insassen des Skodas und

des Audis wurden hierbei schwer verletzt und wurden nach der Erstversorgung

durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein zwischenzeitlich

gelandeter Rettungshubschrauber wurde letztendlich nicht benötigt. Zwei der drei

Pkw waren durch den Frontalzusammenstoß total beschädigt und mussten

abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Darmstadt wurde um 18:18 Uhr wieder

frei gegeben. Die Richtungsfahrbahn Wiesbaden war bis zum Berichtszeitpunkt für

Reinigungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Rüsselsheim noch gesperrt. Trotz

einer großräumigen Umleitungsempfehlung kam es zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Es kam zu einem Sachschaden von geschätzt 60.000,-

Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fahrraddiebe machen Beute,

Oestrich-Winkel und Steinfischbach, Montag, 19.09.2022 bis Dienstag, 20.02.2022

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte hochwertige

Fahrräder im Rheingau-Taunus-Kreis gestohlen. In der Birkenstraße in Winkel

erbeuteten sie aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad im Wert von

circa 2.700 EUR. Hierzu soll auch ein Kabelschloss aufgebrochen und mit

entwendet worden sein. In Steinfischbach verschwanden zwei E-Bikes aus einem

Abstellraum auf dem Hof eines Anwesens in der Usinger Straße. Wie das blaue

Damenelektrorad der Marke „Haibike“ und das weiße E-Bike der Marke „Trek“

entwendet und abtransportiert wurden, ist nicht bekannt. Der Wert der beiden

Räder wird auf über 5.000 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der

Rufnummer 06126/ 9394-0.

Einbrecher in Wohnung,

Rüdesheim, Gerichtsstraße, Dienstag, 20.09.2022, 02:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag überraschte ein Mann in Rüdesheim

Einbrecher in seiner Wohnung. Der 34-Jährige wurde von lauten Geräuschen geweckt

und begab sich in den Flur seiner Wohnung in der Gerichtsstraße. Dort erblickte

er einen Fremden, den er sofort ansprach. Der Eindringling ergriff sofort die

Flucht. Der 34-Jährige rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass sowohl

die Hauseingangs- als auch die Wohnungstür aufgebrochen worden waren. Der

Sachschaden wird auf 300 EUR geschätzt. Der Einbrecher konnte von den Streifen

der Polizei nicht mehr aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Rufnummer 06722/ 9112-0 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen,

Lorch, Rheinuferstraße, Montag, 19.09.2022, bis 09:20 Uhr

(wie) Am Montagvormittag wurde in Lorch eine Scheibe an einem geparkten PKW

eingeschlagen. Ein 53-Jähriger hatte einen grünen Opel Corsa in der

Rheinuferstraße abgestellt. Als er gegen 09:20 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam,

musste er feststellen, dass ein Unbekannter die vordere Seitenscheibe auf der

Fahrerseite eingeschlagen hatte. Aus dem Inneren wurde aber offensichtlich

nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 300 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die

Polizei unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

Arbeitsunfall in Hahn,

Taunusstein-Hahn, Grillparzerstraße, Montag, 19.09.2022, 09:20 Uhr

(wie) Am Montagvormittag wurde in Hahn ein Mann bei einem Arbeitsunfall

verletzt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 52-Jährige hatte mit

einem Mini-Bagger in der Grillparzerstraße gearbeitet. Als er versuchte damit

eine Rüttelplatte anzuheben und zu transportieren, kam der Bagger ins Schwanken

und kippte um. Dabei wurde der Fuß des 52-Jährigen eingeklemmt. Die Feuerwehr

konnte den Mann aus der misslichen Lage befreien und an den Rettungsdienst

übergeben. Glücklicherweise wurde der 52-Jährige nur leicht verletzt.

Verletzte bei Unfall bei Hünstetten,

Hünstetten, Landesstraße 3274, Montag, 19.09.2022, 07:10 Uhr

(wie) Am Montagmorgen wurde bei Hünstetten eine Frau bei einem Verkehrsunfall

verletzt. Die 32-Jährige war mit einem Ford auf der L 3274 von Niederauroff in

Richtung Görsroth unterwegs. Hierbei verlor die Frau aus ungeklärten Gründen die

Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Der Ford prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf der

Fahrerseite zum Liegen. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der totalbeschädigte PKW musste

abgeschleppt werden.