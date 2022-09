Bergstrasse

Heppenheim: Kaufinteresse vorgetäuscht? / Unbekannter erbeutet Jacke und flüchtet

Heppenheim (ots) – Ein bislang unbekannter Krimineller hat am Dienstagmittag

(20.9.) offenbar sein Kaufinteresse an einer Jacke vorgetäuscht und diese im

Anschluss entwendet. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Eine 33-Jährige hat sich gegen 12.30 Uhr mit dem bislang unbekannten Mann am

Bahnhof in der Kalterer Straße verabredet, nachdem sie eine schwarze Jacke der

Marke „Wellensteyn“ als Kleinanzeige im Internet zum Verkauf angeboten hat.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Unbekannte die Jacke beim Treffen mehrmals

anprobiert haben. Als die 33-jährige Besitzerin der Jacke wieder wegpacken

wollte, entriss der Unbekannte ihr diese und flüchtete mit seiner Beute über die

Bahngleise in Richtung Mozartstraße.

Der Flüchtige soll zwischen 18 und 22 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter

groß gewesen sein. Er trug eine hellblaue Jeans der Marke „DKNY“, graue Sneaker

von „Adidas“, einen blau-grauen Kapuzenpullover sowie eine Bauchtasche.

Insgesamt werden die Schäden auf circa 200 Euro geschätzt. Wer in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum flüchtigen

Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei

in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Birkenau: Beim Vorbeifahren parkenden Tesla beschädigt / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Birkenau (ots) – Am Dienstagvormittag (20.9.), im Zeitraum zwischen 9 und 13.30

Uhr, ereignete sich auf der Bergstraße in Fahrtrichtung der Straße „Lettenweg“

eine Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der weiße Tesla war zum Unfallzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Ein

bislang unbekannter Wagenlenker touchierte nach jetzigem Stand beim Vorbeifahren

den parkenden Wagen und flüchtete unerkannt. Dadurch wurde der Tesla im

Heckbereich beschädigt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 1000 Euro

geschätzt.

Anwohner oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in

Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Lautertal: Einbruch in Lagerhalle / Alarm schlägt Täter in die Flucht

Lautertal (ots) – Bei dem Versuch am Montagabend (19.9.) in eine Lagerhalle „Am

Marienberg“ einzubrechen, haben noch unbekannte Täter einen Schaden von

mindestens 2000 Euro verursacht.

Gegen 22.30 Uhr brachen die Kriminellen die Eingangstür des Gebäudes auf und

lösten damit den Alarm aus, der sie mutmaßlich von ihrem weiteren Vorgehen

abhielt und ohne Beute zu machen in die Flucht schlug.

Das Kommissariat 21/22 von der Heppenheimer Kriminalpolizei ist mit dem Fall

betraut und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges

beobachten konnten, unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bensheim (ots) – Am Dienstag, den 19.09.2022 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem

Verkehrsunfall im Neubaugebiet in Bensheim-Fehlheim. In der Straße „Zum

Langgewann“ beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein, aus

einem Unterflurhydranten ragendes, Standrohr. Anschließend entfernte sich das

Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden am Standrohr, sowie an

dem Hydranten, beläuft sich auf circa 1.000EUR. Ein in der Nähe tätiger

Bauarbeiter bemerkte zur Unfallzeit einen weißen Lkw, möglicherweise auch einen

weißen Sprinter. Die Polizeistation Bensheim ermittelt nun wegen

Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Unfallhergang oder auf den Unfallverursacher

nimmt die Polizeistation Bensheim (Vorgangsnummer: VU/1093597/2022) unter Tel.:

06251/84680 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Scheibe von Gaststätte eingeschlagen / Räume nach Wertgegenständen durchsucht

Darmstadt (ots) – Auf die Räume einer Gaststätte „Am Fürstenbahnhof“ hatten es

Kriminelle offenbar in der Nacht zum Dienstag (19.-20.9.) abgesehen. Die Täter

schlugen ein Fenster des Gebäudes ein, betraten die Räume und suchten nach

Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden sie nicht fündig und traten die

Flucht an. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt in diesem

Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt/A67: Mehrere Unfälle halten Polizei auf Trab

Pfungstadt/A67 (ots) – Am Dienstagmittag (20.9.) ereigneten sich auf der

Autobahn 67 in Höhe der Tank- und Rastanlage Pfungstadt mehrere Unfälle, die die

Polizeiautobahnstation auf Trab gehalten haben.

Gegen 14.20 Uhr kam es im dortigen Bereich auf dem linken Fahrstreifen zu einem

Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Alle vier Fahrzeuge befuhren die

Autobahn in Richtung Darmstadt. Ersten Ermittlungen zufolge mussten drei der

beteiligten Wägen aufgrund eines Rückstaus, der nach jetzigem Stand wegen eines

anderen Unfalls entstanden ist, abbremsen. Der vierte Wagenlenker, ein

26-jähriger Fahrer eines silbernen Mercedes, prallte auf die wartenden

Fahrzeuge. Dadurch wurden die drei anderen Autos, zwei graue Hyundais und ein

beigefarbener Volkswagen, aufeinander geschoben, wovon ein grauer Hyundai in die

Schutzplanke prallte. Hierbei wurden der 64-jährige Fahrer und dessen 67-jährige

Beifahrerin schwer, aber nach jetzigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich

verletzt. Auch der 48 Jahre alte Wagenlenker des zweiten grauen Hyundais erlitt

schwere Verletzungen. Die beiden Insassen des silbernen Mercedes, der 26-jährige

Fahrer und sein 29 Jahre alter Beifahrer wurden nach jetzigem Stand leicht

verletzt. Der 55 Jahre alte Wagenlenker des Volkswagens blieb nach aktuellem

Stand unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der

Fotos von der Unfallstelle fertigte. Die Unfallörtlichkeit war für circa 1,5

Stunden gesperrt. Der Verkehr konnte über die rechte Fahrspur abgeleitet werden.

Drei der beteiligten Wägen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Parallel ereignete sich auf der Gegenfahrbahn in Richtung Mannheim ein weiterer

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Die Insassen blieben nach jetzigem Stand

unverletzt.

Wie genau es zu den Unfällen kam, müssen die Beamtinnen und Beamten der

Polizeiautobahnstation in Darmstadt noch ermitteln.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am frühen Nachmittag des 20.09.2022 ereignete sich in der Zieglerstraße in Pfungstadt ein Verkehrsunfall zwischen einer 14-Jährigen Fahrradfahrerin und einem 26-Jährigen Fahrzeugführer eines Klein-LKW. Die junge Radfahrerin befand sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Kleinlastkraftwagen, welcher in die Rügnerstraße einbiegen wollte. Hierbei fuhr die Radfahrerin aus noch bislang ungeklärter Ursache auf den Klein-LKW auf. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und zog sich, nach ersten Einschätzungen, eine Fraktur des linken Beines zu. Die Radfahrerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Groß-Umstadt: „Kommissar-Zufall“ schlägt zweimal zu / Einbrecher von beherzten Bewohnern festgehalten

Groß-Umstadt (ots) – An die wahrlich Falschen geraten sind glücklicherweise zwei

30 und 32 Jahre alte Tatverdächtige, die am frühen Dienstag (20.9.) in der

Hans-Kudlich-Straße ihr Unwesen getrieben hatten und die Räume eines

Einfamilienhauses heimsuchen wollten.

Während sein Komplize auf dem Grundstück wartete, hatte sich der 32-Jährige kurz

nach Mitternacht Zugang zu dem Erdgeschoss des Hauses verschafft. Womit beide

nicht gerechnet haben dürften, war die Rückkehr der Hausbewohner, die den

32-Jährigen in ihrer Küche überraschten und trotz seines Fluchtversuchs bis zum

Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten konnten. Sein wartender Komplize

suchte zunächst das Weite. Doch auch er kam nicht weit und „Kommissar-Zufall“

schlug ein weiteres Mal zu.

Auf der Suche nach seinem Komplizen sprach der 30-Jährige gegen 2.40 Uhr zwei

Passanten vor einem Schnellimbiss in der Georg-August-Zinn-Straße an. Was er

nicht wusste war, dass es sich bei den Angesprochen um die Hausbewohner

handelte, die zuvor bei der Festnahme seines Komplizen mitgewirkt hatten. Als

sie erkannten, wer da um Hilfe bat, stoppten sie den Mann und hielten ihn erneut

bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Beide Festgenommen wurden mit zur Wache gebracht. Bei ihrer Durchsuchung

stellten die Beamtinnen und Beamten unter anderem einen Rucksack und eine

Geldbörse sicher. Die Gegenstände konnten bereits Straftaten zugeordnet werden.

Zudem prüfen die Ermittlerinnen und Ermittler, woher die zwei von den

Tatverdächtigen mitgeführten Fahrrädern und ein E-Scooter stammen, zu deren

Herkunft beide bislang keine schlüssigen Angaben machen konnte. Daneben wird

sich der 30-jährige Festgenommene zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Bei ihm stießen die Beamten auf eine

geringe Menge Betäubungsmittel.

Gegen beide Tatverdächtige, die derzeit keinen festen Wohnsitz haben, wurden

gleich mehrere Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des

Einbruchsdiebstahls. Derzeit dauern die Ermittlungen zu den weiteren

Hintergründen an. Diese hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22)

übernommen. Die Kripobeamtinnen und Beamten prüfen außerdem, ob beide

Wohnsitzlose einem Haftrichter vorgeführt werden.

Griesheim: Münzautomat auf Tankstellengelände aufgebrochen

Griesheim (ots) – Ein Münzautomat für den Wasserstrahler auf dem Gelände einer

Tankstelle in der Bunsenstraße geriet am Dienstag (20.9.) in der Zeit zwischen

etwa 1 Uhr und 2 Uhr in den Fokus eines Kriminellen. Der noch Unbekannte öffnete

gewaltsam den Automaten und entwendete eine noch nicht bekannte Summe Bargeld.

Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist

mit den weiteren Ermittlungen zu diesem Fall betraut und nimmt alle in diesem

Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Modautal-Hoxhohl: Geld und Akkuschrauber aus Bürogebäude entwendet

Modautal/Hoxhohl (ots) – Am Dienstag (20.9.) haben Einbrecher ihr Unwesen in

einem Sägewerk in der Straße „Alt Hoxhohl“ getrieben. Ersten Erkenntnissen

zufolge verschafften sich die Täter gegen Mitternacht gewaltsam Zugang zu den

Büroräumen sowie der Werkshalle und ließen daraus unter anderem Geld und

Werkzeuge mitgehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt. Der

von ihnen verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als

2000 Euro. Die Darmstädter Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls. Unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt das Kommissariat 21/22

sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

B 26: Vier Verletzte nach Unfall mit Streifenwagen

Dieburg (ots) – Am Montagnachmittag (19.09.), 17.50 Uhr, befand sich ein

Streifenwagen der Polizeistation Dieburg auf dem Weg zu einer

Verkehrsunfallaufnahme auf der B 26 in Fahrtrichtung Darmstadt. Als die

Streifenwagenbesatzung den verunfallten PKW im Bereich Dieburg neben der

Fahrbahn der B 26 in der Böschung stehen sah, verlangsamte der Streifenwagen

seine Geschwindigkeit. Dies erkannte ein nachfolgender 49- jähriger

Ford-Transit-Fahrer aus Ober- Ramstadt zu spät und fuhr auf den Streifenwagen

auf. Nachfolgend kollidierte noch ein weiterer Fahrzeugführer, ein 20- jähriger

Mann aus Bayreuth, mit seinem VW-Caddy mit dem zuvor verunfallten Ford und

Streifenwagen. Durch die Zusammenstöße wurden die beiden vorgenannten

Fahrzeugführer, sowie eine 32-jährige Polizeibeamtin und ein 25- jähriger

Polizeibeamter nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht verletzt und zur weiteren

Untersuchung in Krankenhäuser überstellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

ein Sachschaden in Höhe von 50.000.- Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle,

Verkehrsunfallaufnahmen, Erstversorgung der Verletzten sowie eineinhalbstündigen

Vollsperrung der B 26 waren neben Streifen der Polizeistation Dieburg, Ober-

Ramstadt und Höchst noch drei Rettungswagen und die Feuerwehr Dieburg im

Einsatz.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Auto im Visier Krimineller – Täter bauen Lenkrad aus

In der Nacht zum Dienstag (19.-20.9.) hatten es Kriminelle auf einen schwarzen BMW im Klingenbacher Weg abgesehen, das Fenster eingeschlagen und im Anschluss das Lenkrad entwendet. Die Kripo in Rüsselsheim (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Groß-Gerau: Werkstatthalle im Visier Krimineller Baumschienen und Werkzeuge entwendet – Wer hat den Abtransport bemerkt?

Auf verschieden Baumaschinen und Werkzeuge hatten es Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag (17.9.) und Sonntag (18.9.) in einer Werkstatthalle in der Hans-Böckler-Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zugang zu dem Gebäude, betraten die Halle und flüchteten mit dem Diebesgut, darunter, unter anderem ein Schweißgerät und eine elektrische Säge. Die Höhe des verursachten Schadens ist bislang noch nicht beziffert. Das Kommissariat 21/22 von der Kriminalpolizei in Groß -Gerau ermittelt und sucht Zeugen.

Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wer konnte möglicherweise den Abtransport der Beute beobachten? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Werkzeuge und Baumaschinen geben? Unter der Rufnummer 06142/6960 sind Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.