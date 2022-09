Karlsruhe – Auseinandersetzung am Werderplatz – Polizeibeamter wird bei anschließender Festnahme verletzt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird im Laufe des heutigen Tages ein

22-jähriger algerischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt. Dem Mann wird u.a. tätlicher Angriff auf

Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen.

Eine Polizeistreife fuhr am Montagnachmittag den Bereich Werderplatz an, nachdem

eine Person aufgrund einer vorangegangenen körperlichen Auseinandersetzung den

Notruf gewählt hatte. Vor Ort trafen die Polizeibeamten den 22-Jährigen laut

schreiend und mit einem Küchenmesser in der Hand an.

Den Aufforderungen, das Messer fallenzulassen, soll der Beschuldigte erst unter

Vorhalt des Einsatzschlagstockes und der Dienstwaffe nachgekommen sein. Bei der

sich anschließenden vorläufigen Festnahme soll der bereits mehrfach

strafrechtlich in Erscheinung getretene Mann erheblichen Widerstand geleistet,

die eingesetzten Beamten beleidigt sowie einem Beamten gegen das Schienbein

getreten und diesen hierdurch leicht verletzt haben.

Oberhausen – Einbruch in Baustellengelände – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitagmittag

bis Montagmorgen in ein Baustellengelände im Weiherweg in Oberhausen-Rheinhausen

ein.

Die mutmaßlichen Täter öffneten gewaltsam drei Container und entwendeten

Maschinen und Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Philippsburg unter 07256 9329-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radfahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen stürzte eine Radfahrerin mutmaßlich

alleinbeteiligt in der Haid-und-Neu-Straße und es bohrte sich in der Folge der

Bremshebel des Lenkers in den Oberschenkel.

Die Verkehrsteilnehmerin geriet um 07:50 Uhr mit einem Fahrradreifen in die

Straßenbahnschienen in der Karlsruher Oststadt und kam daraufhin zu Fall. Durch

die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Bremshebel abmontiert und die Frau von

ihrem Rad befreit werden. Für die weitere medizinische Versorgung wurde die

Verletzte durch den Rettungsdienst in das städtische Klinikum Karlsruhe

transportiert. Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Drei Haftbefehle binnen sechs Stunden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe vollstreckt

Karlsruhe / Mannheim (ots) – Im Laufe des Montagabends (19. September) konnte

die Bundespolizei drei Haftbefehle vollstrecken. Die Aufgriffe ereigneten sich

sowohl am Mannheimer als auch am Karlsruher Hauptbahnhof.

Gegen 18:30 Uhr kontrollierten die Beamten am Mannheimer Hauptbahnhof einen

21-jährigen rumänischen Staatsbürger routinemäßig. Hierbei stellte sich heraus,

dass der Mann wegen Sachbeschädigung von der Staatsanwaltschaft Kempten zur

Festnahme ausgeschrieben war. Durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 3.300

Euro hätte der Mann die 110-tägige Haftstrafe abwenden können. Der 21-Jährige

konnte die Strafe nicht begleichen und wurde daher der Justizvollzugsanstalt

zugeführt.

Circa drei Stunden später kontrollierten Bundespolizisten am Karlsruher

Hauptbahnhof einen 41-jährigen deutschen Staatsbürger routinemäßig. Auch bei

diesem Mann stellte sich heraus, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war.

Gesucht wurde der Mann wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

Der Mann konnte sowohl die Geldstrafe in Höhe von 100 Euro als auch die

angefallenen Verfahrenskosten begleichen und somit eine 10-tägige Haftstrafe

abwenden.

Eine Stunde später kontrollierten die Beamten ebenfalls am Karlsruher

Hauptbahnhof einen 45-jährigen deutschen Staatsbürger. Dieser wurde gleich

viermal wegen Leistungserschleichung von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zum

Zwecke der Festnahme gesucht. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von

insgesamt 3.336 Euro nicht begleichen und muss daher nun eine Freiheitsstrafe

von insgesamt 295 Tagen verbüßen. Der 45-Jährige wurde ebenfalls einer

Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Ettlingen – Ungewöhnliche Begegnung – Trampeltiere entlaufen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen konnte eine Zeitungsausträgerin aus

Rheinstetten ihren Augen nicht trauen. Als die Frau gegen 03:30 Uhr ihrer Arbeit

nachging, begegnete sie einem freilaufenden Kamel. Das Tier spazierte unbeirrt

über die Albgaustraße. In der Folge konnten Beamte des Polizeireviers Ettlingen

den friedlichen Paarhufer einfangen und den Besitzer ausfindig machen.

Das Trampeltier „Attyla“ ist wohl in der Nacht mit zwei weiteren Kamelen und

drei Lamas aus ihrem Gehege ausgebüxt. Um etwa 07:00 Uhr konnten auch die

restlichen Ausbrecher ausfindig gemacht werden. Diese hatten sich auf eine

Pferdekoppel verirrt.

Alle Tiere wurden den Verantwortlichen des momentan in Rheinstetten gastierenden

Zirkus Renz übergeben. Wie die Tiere aus ihren Stallungen entlaufen konnten, ist

zurzeit noch Teil der Ermittlungen. Ein Schaden entstand nicht.

Karlsruhe – Einbruch in Pizzeria – drei Tatverdächtige festgenommen

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde in einen Pizza-Lieferdienst in

der Breite Straße in Karlsruhe eingebrochen. Im Rahmen der intensiven

Fahndungsmaßnahmen konnten insgesamt drei Tatverdächtige festgenommen werden.

Eine aufmerksame Anwohnerin hörte gegen 02.30 Uhr Geräusche von zersplitterndem

Glas aus den im Erdgeschoß liegenden Räumen des Pizza-Lieferdienstes. Außerdem

konnte sie drei Personen wegrennen sehen. Eine Schaufensterschiebe war mittels

eine Steins eingeworfen worden. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Die Polizisten fahndeten sofort nach den drei Personen, die die Zeugin gesehen

hatte. Sie konnten im Bereich des Albtalbahnhofs eine dreiköpfige Gruppe

feststellen, die beim Anblick des Streifenwagens die Flucht ergriff. Nach einer

kurzen Verfolgung sowohl zu Fuß als auch mit dem Polizeiauto, wurden die drei

Tatverdächtigen schließlich in der Breite Straße festgenommen. Ob aus den Räumen

des Lieferdienstes etwas gestohlen wurde bedarf noch der Klärung.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Täterschaft bzw. der Tatbeteiligung dauern an.

Rheinstetten – Unbekannte zünden Papiermüll an – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte zündeten am Dienstag gegen 02.00 Uhr in der

Günther-Laukien-Straße in Rheinstetten-Mörsch Kartonabfälle vor einem Haus an.

Ein aufmerksamer Anwohner wurde auf den Brand aufmerksam und lösche ihn mit

einem Feuerlöscher. Glücklicherweise griffen die Flammen nicht auf weitere

Gegenstände über. Zeugen berichteten, dass sich zuvor mehrere Jugendliche an dem

mit Papier gefüllten Karton aufhielten. Wer sachdienliche Hinweise zu den

Personen geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Ettlingen unter der

Rufnummer 07243/32000 zu wenden.