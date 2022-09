Alzey – Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am gestrigen Abend, 19.09.2022, gegen 21:40 Uhr kam es im Alzeyer Gewerbegebiet zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige beabsichtigte mit ihrem PKW aus einem Feldweg in die Otto-Lilienthal-Straße einzufahren. Ein dort abgestellter LKW behinderte ihre Sicht in die Straße, sie bemerkte den von links kommenden PKW eines 20-Jährigen zu spät und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die 19-Jährige sowie der 20-Jährige und seine drei Insassen wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.