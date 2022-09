Germersheim – Betrunken verlorenes Handy abgeholt

Gestern Abend kam ein 59 -jähriger Germersheimer auf eine schlechte Idee. Am Tag zuvor hatte er sein Handy verloren, welches durch einen ehrlichen Finder bei der Polizeiinspektion Germersheim abgegeben wurde. Als er um 17 Uhr sein verlorenes Handy auf der Dienststelle abholen wollte, stellten die Beamten fest, dass er deutlich alkoholisiert war. Als sich dann noch herausstellte, dass er mit einem Mofa zur Polizei gefahren ist, nahm die Aktion ein böses Ende. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Den Heimweg trat er dann ohne Mofa aber mit Handy an.

Germersheim/Lingenfeld – Schulwegkontrollen

Am Montagmorgen führten die Bezirksbeamten der Polizeiinspektion Germersheim gleich zwei Schulwegkontrollen durch. An der Eduard-Orth-Schule kam es erfreulicherweise zu keinen Verstößen. In Lingenfeld wurden drei Eltern verwarnt, die ihre Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert hatten.

Großfahndung der Polizei nach Vermissten endet mit drei Anzeigen für diesen

Am späten Montagabend wurde mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizeidirektion Landau und der Feuerwehr, sowie mit einem Polizeihubschrauber, nach einem 38-jährigen vermissten Mann aus dem Raum Germersheim gesucht. Nachdem der Polizeiinspektion Germersheim gegen Mitternacht zwei Unfälle in Sondernheim gemeldet wurden, konnte vor Ort festgestellt werden, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den vermissten Mann handelt. Dieser war unter dem Einfluss von Alkohol mit einem PKW zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und anschließend geflüchtet. Im weiteren Fahrtverlauf verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam vor einer Böschung zum Stehen. Der Verantwortliche blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich ermittelt.