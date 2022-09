Frontal mit Bus kollidiert

Ein 38-Jähriger kollidierte am Montag (19.09.2022) frontal mit einem parkenden Bus und wurde hierbei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer war gegen 6.50 Uhr mit seinem Pkw in der Mittelstraße unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und mit einem einer Haltestelle stehenden Linienbus kollidierte. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der 38-Jährige kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Einbruch in Bar

Unbekannte brachen am Dienstag (20.09.2022), gegen 2.50 Uhr, in eine Bar in der Edigheimer Straße ein. Aus den Räumlichkeiten wurden Tageseinnahmen im niedrigeren vierstelligen Bereich entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 15.09.2022 bis 16.09.2022 einen Zigarettenautomaten in der Bürgermeister-Trupp-Straße auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Darüber hinaus wurde der Automat beschädigt. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Schockanruf

Eine 78-Jährige wurde am Montag (19.09.2022) von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Enkel ausgab. Er täuschte vor einen Autounfall verursacht zu haben, bei dem eine Frau zu Tode gekommen sei. Daraufhin beendete der angebliche Enkel das Gespräch. Kurze Zeit später rief ein anderer Mann an, gab sich als Polizeibeamter aus und bezog sich auf den Verkehrsunfall. Die Seniorin erkannte direkt, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und beendete den Anruf.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Einbruch in Kiosk

Unbekannte brachen im dem Zeitraum vom 16.09.2022 bis 19.09.2022 in einen Kiosk im Bereich An der Stadtmauer ein. Aus dem Innern wurde Zigaretten entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.