(Neuhofen) Trunkenheitsfahrt mit dem Pedelec

Am Montag, 19.09.2022, gegen 23:30 Uhr, geriet ein 42 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf der Überführung der Landstraße 533 über die Bundesstraße 9, zwischen Neuhofen und Limburgerhof, mit dem Lenker in das Brückengeländer und stürzte. Hierbei zog er sich Gesichtsverletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, anhand welcher der Promillewert bestimmt wird. Es besteht der Verdacht einer Straftat, weshalb die Polizei weitere Ermittlungen tätigt.

(Waldsee) Geschwindigkeitskontrolle

Insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße lautet die Bilanz einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei am Montag, 19.09.2022, von 08:30 bis 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 13 bei Waldsee. Bei erlaubten 50 km/h lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 88 km/h. Neben den Geschwindigkeitsüberschreitungen wurde an gleicher Stelle auch ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet.

(Böhl-Iggelheim) Diebstahl von Brennholz

Am Samstagvormittag, 17.09.2022, machte der Sohn eines Bewohners der Ludwigstraße große Augen: Vor zwei Wochen waren dort circa 2 Ster Brennholz im Gesamtwert von 300 Euro angeliefert worden, die nun verschwunden waren. Ersten Ermittlungen zu Folge, dürfte sich der Diebstahl am Freitag, 16.09.2022, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr ereignet haben. In diesem Zeitraum war ein etwa 60 Jahre alter Mann, circa 160cm groß, kräftige Statur, kurze blonde Haare und Dreitagebart, dabei gesehen worden, wie er das Holz aus dem Vorgartenbereich in einen an einem Motorroller angebrachten Anhänger lud. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06235-4950, E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de).