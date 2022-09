Sichergestelltes E-Bike/Eigentümer gesucht

Am 11.09.2022 gegen 13:30 Uhr wurde durch die Polizei Speyer ein 21-Jähriger Mann kontrolliert, welcher ein abgeschlossenes E-Bike hinter sich herzog. Einen Eigentumsnachweis oder Schlüssel für das Fahrradschloss konnte er nicht vorweisen. An einigen Stellen blättert der schwarze Lack ab und es kommt gelber Lack zum Vorschein. Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt. Der Besitzer/die Besitzerin wird gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen. Ein entsprechender Eigentumsnachweis zur Aushändigung des Fahrrades ist erforderlich.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Am 19.09.2022 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die Greifengasse. An der Kreuzung Große Greifengasse/Johannesstraße missachtete der Radfahrer die Vorfahrtsregeln und kollidierte dort mit einem PKW, welcher in der Johannesstraße in Richtung Armbruststraße unterwegs war. Dabei sei der die Abdeckung des Seitenspiegels weggeflogen und der Radfahrer stürzte zu Boden. Er verletzte sich am Oberschenkel und erlitt einen blauen Fleck sowie kleinere Schürfwunden. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 19.09.2022 gegen 12:45 befuhr ein 75-jährige Radfahrer den rechten, neben der Fahrbahn verlaufenden, Radweg der Geibstraße vom Festplatz kommend in Richtung Technikmuseum. An der Einmündung Geibstraße/Am Technikmuseum nutzte er die dortige Querungshilfe, um die Fahrbahn zu queren. Hierbei übersah er jedoch den von rechts kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, verweigerte jedoch eine medizinische Untersuchung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.